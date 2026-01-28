«Чорноморка» запустила новий проєкт у Хорватії

Українська ресторанна мережа «Чорноморка» запустила власну марикультурну ферму для вирощування сібаса, дорадо та мідій у Хорватії. Проєкт є частиною стратегії з розвитку власного виробництва та поставок морепродуктів для ресторанів мережі, пише Posteat.

Нова ферма розташована в акваторії Адріатичного моря неподалік від хорватського міста Стон. Вона створена у партнерстві з місцевою командою фахівців з морської аквакультури, що має досвід у вирощуванні риби та молюсків.

На підприємстві впровадили постійний моніторинг якості води та умов утримання тварин, а також працюють відповідно до європейських стандартів безпеки харчових продуктів. Перші партії вирощеної риби заплановано доставити до ресторанів «Чорноморки» вже у березні цього року, водночас розглядається можливість продажу продукції на партнерських ринках.

Запуск власної ферми є логічним продовженням розширення бізнесу «Чорноморки» за кордоном. Раніше мережа також відкривала ресторани у низці європейських столиць.

Мережу ресторанів «Чорноморка» заснувала Ольга Копилова у 2016 році. До початку повномасштабного вторгнення заклади працювали виключно в Україні, однак після 2022 року компанія розпочала міжнародну експансію. Мережа налічує 30 ресторанів «Чорноморка» в Україні, з яких чотири є власними, а також 11 закладів у Молдові та країнах ЄС. Окрім цього, до ресторанного портфеля входять чотири заклади формату «Анчоусна», а також проєкти Kozy, «Чікапуля», «Дім 1921» і «Устриці і Гуси».

За даними Forbes Ukraine, фінансові показники компанія не розкриває, однак за підсумками першого півріччя зростання мережі становило 29% з урахуванням ринків України, ЄС та Молдови, повідомили у пресслужбі.