Мережа «Ябко» отримала штрафи від податкової і оскаржує їх

Державна податкова служба (ДПС) оштрафувала торгову мережу з продажу електроніки «Ябко» на 36 млн грн. Це сумарний обсяг штрафів, які отримала юридична особа, що працює під цим брендом, а також низка фізичних осіб-підприємців протягом 2024-2025 рр.. Таку статистику з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень оприлюднив журналіст Євген Плінський.

Наразі у реєстрі є 68 рішень судів за позовами ТзОВ «Спешлтех» – основної компанії, що провадить торгову діяльність під брендом «Ябко», а також кількох причетних до мережі ФОПів проти податкової служби. Її інспектори упродовж останніх двох років проводили перевірки магазинів мережі у кількох областях та виявили низку порушень, зокрема невидачу фіскальних чеків під час контрольної закупки, відсутність належних документів про походження товарів у крамницях та інші. У підсумку ТзОВ і кілька ФОПів отримали штрафи, згодом компанія та підприємці подали позови до суду з вимогами скасувати податкові акти про порушення та грошові санкції, які вважали протиправними.

Як зазначив журналіст Євген Плінський, у добірку додали рішення, ухвалені судами першої інстанції щодо мережі «Ябко». У частині справ позивачі програли спір щодо рішень ДПС та подали апеляційні скарги. Окремі справи перебувають на розгляді касаційної інстанції. За його словами, ключовими для дослідження є розміри штрафів та повторність порушень (виділені жирним шрифтом).

Загальна сума штрафних санкцій за результатами аналізу 68 судових рішень становить 35,723 млн грн.

«Показовим є те, що з усіх цих справ щодо оскарження рішень ДПС лише одна датується 2019 роком, тоді як усі інші припадають на 2024–2025 роки, що свідчить про різке зростання кількості відповідних спорів у зазначений період. Така кількість справ виникла після публікацій на YouTube-каналі «Плінський media» щодо реалізації техніки Apple без видачі фіскальних чеків, а також щодо ввезення цієї техніки на територію України без сплати митних платежів і податків», – зазначив журналіст.

У судових рішеннях податкова служба вказує, що підставою для перевірок стало оприлюднення в медіа інформації щодо можливих порушень в мережі «Ябко».

До слова, раніше піар-служба мережі називала підозри у податкових оборудках частиною «дискредитаційної кампанії з ознаками антиконкурентних дій».

Як писав ZAXID.NET, кілька торгових марок бренду «Ябко» належать ТзОВ «Інтелектуальна власність», зареєстрованому у житловому будинку у селі Сапожин на Рівненщині. Бенефіціаром компанії є львівська адвокатка Уляна Кропивницька, вона ж захищає оштрафованих ФОПів у судових суперечках з податковою (наприклад, тут і тут).

Раніше власником бренду був підприємець з Миколаєва (Львівська область) Микола Кахнич. У січні 2025 року він та бізнесмен з села Грудки на Волині Віталій Турковець на засіданні парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики називали себе власниками мережі «Ябко».

До літа 2024 року основною компанією для продажів мережі «Ябко» була «Вест Юей». Торік її директора Віктора Крука звинуватили у фінансових махінаціях (приховуванні реальних доходів та інших), проте до оголошення підозри він сплатив 15 млн грн боргів і справу було закрито.

Тоді ж пресова служба мережі «Ябко» повідомила, що з 2024 року вони перезапустили роботу через ТзОВ «Спешлтех». Згідно з даними YouControl, його бенефіціаром є львів’янка Анна Брижак, яка до цього мала стосунок до бізнесової групи родини колишнього львівського олігарха Петра Димінського. Із Димінським мережу «Ябко» також пов’язував й журналіст Євген Плінський.