«Ябко» раніше звинувачували у несплаті податків

Шевченківський районний суд Львова звільнив від кримінальної відповідальності директора львівської компанії «Вест Юей» Віктора Крука, якого підозрювали у махінаціях із податками та збитках на понад 14 млн грн. Підприємець після оголошення підозри сплатив інкримінований йому борг, тож прокурор у суді клопотав про закриття справи. «Вест Юей» належить до орбіти компаній під брендом «Ябко», що торгують електронікою та часто були фігурантами скандалів щодо продажу контрабандної техніки.

Як йдеться в тексті ухвали, директор «Вест Юей» у повному обсязі приховав доходи фірми у податкових деклараціях за період 2023-2024 рр. Натомість записав до складу витрат суми, не підтверджені бухгалтерськими документами та не пов’язані з діяльністю компанії. Фактично компанія не показувала податковій службі реальні доходи, водночас подавала декларації на витрати, до прикладу, на рекламу, ребрендинг тощо, проте усі операції були удаваними.

Зазначається, зокрема, що Віктор Крук у лютому 2025 року «сформував податкову декларацію з податку на прибуток ТзОВ «Вест Юей» за 2024 рік, куди умисно вніс недостовірні відомості щодо здійснених договірних операцій» на загальну суму понад 28 млн грн щодо «рекламних послуг із просування торгової марки «Ябко», право на використання якої належить ТОВ «Інтелектуальна Власність», з якою ТОВ «Вест Юей», в свою чергу, не укладено жодних правочинів щодо можливості користування цією торговою маркою у своїй господарській діяльності».

Окрім того, директор протягом 2023-2024 рр. отримав на рахунки підприємства гроші від фізичних осіб та двох компаній – «Спешлтех» та «Офіс на Вороного» – 34,6 млн грн, однак приховав цей факт у звітності.

Як стверджували правоохоронці, Віктор Крук свідомо робив махінації з документами та ухилявся від сплати податків. Збитки внаслідок оборудок вони оцінили у 14,28 млн грн, а дії керівника компанії кваліфікували за ч.3 ст. 212 Карного кодексу – ухилення від сплати податків та зборів у в особливо великих розмірах.

У червні 2025 року директорові оголосили підозру, проте до того він встиг повернути державі борг – сплатив 14,28 млн грн податків та 700 тис. грн відшкодування. Тож прокурор подав до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. У вересні Шевченківський райсуд Львова задовольнив клопотання та закрив справу проти Віктора Крука за нереабілітуючими підставами.

Вилучені раніше особиста техніка та техніка для продажу (кілька сотень Apple Watch, MacBook, iPhone тощо) за рішенням суду були повернуті компанії.

Розслідувати діяльність ТзОВ «Вест Юей» правоохоронці почали восени 2023 року – компанію підозрювали в ухиленні від сплати податків на 63 млн грн, в її офісах були проведені обшуки та арештована техніка. Обшуки відбувалися, зокрема, у торговому центрі «Магнус» у центрі Львова. Як стверджували правоохоронці, офісну частину ТЦ на четвертому, п’ятому та шостому поверхах використовували службові особи ТзОВ «Вест Юей», вони ж контролювали фізичних осіб-підприємців мережі магазинів «Ябко».

«Аналізом баз даних встановлено пов’язаність «Вест Юей» та вказаних вище фізичних осіб-підприємців при здійснені торгівлі через мережу магазинів «Ябко», інтернет-магазин «jabko.ua», подачі податкової звітності до податкових органів», – йшлося в ухвалі Шевченківського райсуду Києва у грудні 2024 року про арешт майна.

Як йдеться в профілі компанії на платформі YouControl, «Вест Юей» до 2023 року раніше мала назву «Ябко Юей». Її керівником і власником від заснування був житель Рівного Віктор Крук. Людина з таким ПІБ є фігурантом в кількох десятках судових справ, пов’язаних із ухиленням від сплати податків та зі спорами щодо податкових рішень на значні суми.

Із мережею «Ябко» пов’язані кілька скандалів – правоохоронці раніше повідомляли про масові факти продажів без застосування РРО/ПРРО, а також відсутність обліку товарів і документів про походження техніки (торгівлю контрабандним товаром тощо), зокрема техніки Apple.

Перші обшуки у мережі відбулися ще 2021 року, коли мережа мала крамниці лише у Львові. Востаннє про неї згадували цьогоріч навесні – тоді генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що Державна податкова служба викрила схему «дроблення бізнесу» в двох відомих мережах магазинів електроніки, що призвела до ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн. Йшлося про магазини «Ябко» та Yabluka. Податківці виявили, що компанії продають техніку через 300 пов’язаних ФОПів на спрощеній системі оподаткування.



Згідно з даними в реєстрі інтелектуальної власності, ТМ «Ябко» належить Миколі Кахничу, який має бізнес у галузі нерухомості. Він – підприємець з Миколаєва Львівської області. Жодними юридичними особами, які пов’язані з продажем електроніки, Кахнич не володіє. Мережа «Ябко» нині налічує майже сотню магазинів по всій Україні. Нещодавно Кахнич, найімовірніше, передав право власності на бренд ТзОВ «Інтелектуальна власність». Ним володіє львівська адвокатка Уляна Кропивницька. Вона вказана як власниця бренду, а Кахнич – як заявник.

Раніше пресова служба мережі «Ябко» повідомляла, що з 2024 року мережа перезапустила роботу через ТзОВ «Спешлтех», до цього працювали з ТзОВ «Вест Юей», але «вона зазнала блокування».