Державна податкова служба в результаті перевірки викрила на ухиленні від сплати 286 млн грн податків дві відомі мережі з продажу техніки Apple. Про це повідомив у вівторок, 25 березня, голова ДПС Руслан Кравченко.

«ДПС викрила схему «дроблення бізнесу» у двох відомих мережах електроніки, що призвела до ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн», – йдеться у повідомленні.

За даними Кравченка, ці торгові мережі з продажу техніки Apple мають понад 160 магазинів в Україні. Під час перевірок співробітники податкової служби виявили в них масові факти продажів без застосування касового апарату, а також відсутність обліку товарів та документів про походження техніки. Він не уточнює назви магазинів, та «Економічна правда» пише, що мова йде про мережу «Ябко» та Yabluka.

ДПС також викрила факти штучного поділу продажів цими мережами. Магазини залучали до 300 пов’язаних ФОПів на спрощеній системі.

«Нами вже ідентифіковано 170 підприємців, залучених до цих маніпуляцій. Їхній загальний обсяг доходів – 1,72 млрд грн», – додає Кравченко.

Голова ДПС зауважив, що наразі ці мережі припинили діяльність через платників єдиного податку та працюють у формі товариств з обмеженою відповідальністю. Після цього їхні виторги зросли у понад 10 разів.

Нагадаємо, у липні 2021 року податкова міліція викрила популярну мережу з продажу техніки Apple у Львові у несплаті податків. Спільно з прокуратурою ДФС провела обшуки у 13 магазинах і вилучила техніку на 14 млн грн.