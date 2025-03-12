Під час обшуку знайшли велику кількість готівки

На Буковині працівники Бюро економічної безпеки викрили мережу продуктових магазинів в ухиленні сплати податків на 6 млн грн. Правоохоронці встановили, що компанія поповнювала рахунки працівників через особисті перекази і таким чином виплачувала «чорну зарплатню». Під час обшуків детективи виявили незаконну бухгалтерську документацію та чималу суму готівки.

Під час розслідування в ухиленні сплати податків правоохоронці встановили, що керівники компанії та бухгалтера, щоб мінімізувати податкові зобов'язання, виплачували«зарплати у конвертах», повідомили в БЕБ Буковини в середу, 12 березня.

Обшуки проводили в офісах та складах компанії, а також в житлі керівників

Схема полягала в наступному – працівникам оформляли мінімальну заробітну плату, а решту грошей виплачували готівкою або перераховували на особисті картки персоналу з позначкою «поповнення власних коштів». У результаті таких дій компанія завдала державі збитків на суму понад 6 млн грн.

‍«Детективи провели обшуки за адресами офісів, складських приміщень та місцями проживання зловмисників. Правоохоронці вилучили чорнові записи, відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам, готівку», – повідомили в БЕБ Буковини.

Наразі за фактами ухилення від сплати податків правоохоронці розпочали досудове розслідування за ст. 212 КК України (Ухилення сплати податків у великих розмірах). Якщо провину керівників компанії доведуть в суді, то їм загрожує штраф до 255 тис. грн. з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Також вони повинні відшкодувати суму завданих збитків державі в розмірі 6 млн грн.