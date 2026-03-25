Дрон влетів в димову трубу електростанції Аувере в повіті Іда-Вірумаа

У ніч на середу, 25 березня, в Естонії дрон врізався в димову трубу електростанції в Аувере та вибухнув. За даними естонських урядовців, він був українського походження. Про це повідомив генеральний директор Поліції безпеки Естонії Марго Паллосон.

За його словами, 25 березня о 03:43 безпілотник увійшов у повітряний простір країни з боку Росії та за кілька кілометрів від кордону влучив у промисловий об’єкт. Паллосон відзначив, що дрон збився з курсу після впливу в російському повітряному просторі. Уламки апарата вказали на його українське походження. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, однак правоохоронці відкрили кримінальне провадження та продовжують дослідження обставин інциденту.

Директор поліції також закликав місцевих жителів передавати правоохоронцям фото та відео, які можуть допомогти слідству. За попередньою оцінкою, безпілотник міг нести вибухівку, однак точні дані з’являться після експертиз.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що цей випадок не був спрямований проти країни, а лише є наслідком української атаки на російські об’єкти, зокрема, порт Усть-Луга. Він підкреслив, що подібні випадки стають дедалі частішими на тлі війни та можуть зачіпати території інших держав.

За даними естонських урядовців, під час тієї ж операції Україна застосувала близько 100 безпілотників. Частина з них перетнула повітряний простір Балтійського регіону, один упав у Латвії, ще кілька – у морі. На цьому тлі в Естонії посилили заходи безпеки, включно з патрулюванням повітряного простору та тимчасовим запровадженням обмежень на польоти у східній частині країни.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас, який нині перебуває з візитом у Києві, пообіцяв обговорити з українським колегою Михайлом Федоровим інциденти з дронами, які останні кілька днів порушували повітряний простір балтійських країн.

«Україна не винна в тому, що Росія розпочала війну. В Україні я обговорю з міністром оборони України, як можна уникнути подібних інцидентів у майбутньому та мінімізувати наслідки», – заявив міністр.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 23 березня, у Варенському районі в селі Лавісас біля кордону з Білоруссю впав та вибухнув безпілотник. Згодом з’ясували, що це український БпЛа перетнув повітряний простір Литви.