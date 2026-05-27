Пілоти Сил безпілотних систем України завдають ударів по російській логістиці на тимчасово окупованому півдні за допомогою секретних ударних дронів. Про це повідомили у вівторок, 26 травня, у 412-й бригаді Nemesis.

Основною ціллю українських військових стала траса Маріуполь – Мелітополь – Сімферополь, яку окупанти називають «Новоросія». Саме цим маршрутом російська армія перевозить пальне, боєприпаси та інше забезпечення для своїх підрозділів.

У Nemesis розповіли, що для атак використовують нові секретні безпілотники, спеціально адаптовані для далекобійного ураження цілей.

«Для цього ми застосовуємо секретні ударні “крила”, які раніше не фігурували у публічному просторі. Завдяки тісній взаємодії 412 Nemesis із виробником вдалося створити комплекс, ідеально адаптований саме під такі завдання», – зазначили у підрозділі.

За словами військових, ці дрони вже довели свою ефективність та знищили десятки російських вантажівок і паливозаправників. У Nemesis стверджують, що через масштабні втрати російське командування було змушене обмежити рух важкої техніки трасою Р-280.

Крім того, спроби росіян використовувати обхідні польові та ґрунтові дороги також не дали результату – українські безпілотники продовжують успішно виявляти та уражати техніку противника на будь-якій місцевості.

Нагадаємо, українська розвідка у понеділок, 25 травня, оприлюднила детальну інформацію про новий російський реактивний ударний безпілотник «Герань-4», включно з його конструкцією та іноземною компонентною базою.