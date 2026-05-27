Українські військові використовують секретні дрони для ударів по логістиці росіян біля Маріуполя
Секретні дрони були адаптовані під завдання зі знищення російської логістики на півдні
Пілоти Сил безпілотних систем України завдають ударів по російській логістиці на тимчасово окупованому півдні за допомогою секретних ударних дронів. Про це повідомили у вівторок, 26 травня, у 412-й бригаді Nemesis.
Основною ціллю українських військових стала траса Маріуполь – Мелітополь – Сімферополь, яку окупанти називають «Новоросія». Саме цим маршрутом російська армія перевозить пальне, боєприпаси та інше забезпечення для своїх підрозділів.
У Nemesis розповіли, що для атак використовують нові секретні безпілотники, спеціально адаптовані для далекобійного ураження цілей.
«Для цього ми застосовуємо секретні ударні “крила”, які раніше не фігурували у публічному просторі. Завдяки тісній взаємодії 412 Nemesis із виробником вдалося створити комплекс, ідеально адаптований саме під такі завдання», – зазначили у підрозділі.
За словами військових, ці дрони вже довели свою ефективність та знищили десятки російських вантажівок і паливозаправників. У Nemesis стверджують, що через масштабні втрати російське командування було змушене обмежити рух важкої техніки трасою Р-280.
Крім того, спроби росіян використовувати обхідні польові та ґрунтові дороги також не дали результату – українські безпілотники продовжують успішно виявляти та уражати техніку противника на будь-якій місцевості.
Нагадаємо, українська розвідка у понеділок, 25 травня, оприлюднила детальну інформацію про новий російський реактивний ударний безпілотник «Герань-4», включно з його конструкцією та іноземною компонентною базою.