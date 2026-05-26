Марко Рубіо (зліва) та Арарат Мірзоян у Єревані 26 травня

Держсекретар США Марко Рубіо під час візиту до Єревана 26 травня підписав із главою МЗС Вірменії Араратом Мірзояном хартію про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Про це Рубіо повідомив в іксі.

За його словами, також було підписано рамкові угоди щодо критично важливих мінералів та рідкоземельних металів, а також про співпрацю у створенні так званого «Маршруту Трампа для міжнародного миру та процвітання» (TRIPP) – транзитного коридору з Нахічеванської автономної області Азербайджану через територію Вірменії до основної території Азербайджану.

Програма реалізації «Маршруту Трампа» (Візуалізація зі соцмереж)

«Ми також обговорили мирний процес та майбутні вибори у Вірменії (вибори до парламенту відбудуться 7 червня, – прим. ред.)», – додав Рубіо.

«Усі домовленості, яких вдалося досягти сьогодні і які будуть виконуватися “на місцях”, вигідні для Вірменії та відкриють безпрецедентні можливості для нашої країни», — цитує слова Мірзояна вірменське інформагентство ARKA.

Що відомо про проєкт TRIPP

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян та державний секретар США Марко Рубіо за підсумками зустрічі 13 січня 2026 року у Вашингтоні оприлюднили спільну заяву щодо рамок реалізації «Маршруту Трампа для міжнародного миру та процвітання» (TRIPP), пише ARKA.

Документ передбачає, зокрема, створення коридору TRIPP через територію Вірменії для з’єднання Азербайджану з його ексклавом у Нахічевані, повністю зберігаючи суверенітет, юрисдикцію та контроль кордонів Вірменії. У рамках проєкту передбачається будівництво автомобільних, залізничних та нафтогазових об’єктів інфраструктури.

Вірменія має намір дозволити створення компанії TRIPP Development Company, яка, як очікується, отримає першочергове право на реалізацію проєкту строком на 49 років.

Заплановано, що Сполученим Штатам належатиме 74% акцій компанії, а Вірменії – 26%. У разі продовження угоди ще на 50 років співвідношення часток планується змінити.