Україна та Польща домовляються про спільне виробництво дронів

Польща зацікавлена у розширенні співпраці в оборонній сфері, зокрема у виробництві дронів і технологій подвійного призначення. Про це повідомив міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманський після того, як польська делегація відвідала Київ, пише Money.pl.

Водночас повноцінне розміщення виробництва в Україні може нести ризики, тому польська сторона розглядає альтернативні моделі. Одним із можливих форматів Анджей Доманський назвав розподілену систему виробництва між Україною та Польщею, яка передбачає створення спільних підприємств (joint venture).

«Частина виробничих процесів може бути розміщена в Україні, а частина – у Польщі, або у змішаному форматі. Цей підхід дозволить розмістити частину виробництва в безпечному місці, а також оперативно реагувати на потреби фронту», – зазначив польський міністр.

Окремо він наголосив на важливості перенесення дослідницьких і розробницьких центрів саме в Україну. Йдеться про те, що військові на передовій швидко передають зауваження щодо техніки, що дозволяє оперативно вдосконалювати озброєння.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Зауважимо, що обговорення посилення співпраці України та Польщі у сфері запозичення дронових технологій відбулося за підсумками 11-го засідання Українсько-Польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва 22 травня в Києві.

Тоді ж, під час брифінгу віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка зауважив, що угоди Drone Deal – це системний інтерес України для того, щоб військово-оборонна індустрія партнерів розвивалася максимально швидко і могла також допомагати повною мірою реалізовувати потенціал на фронті. Зокрема, він наголосив, що «від масштабування виробництва залежить і наш успіх».

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що близько 20 країн зацікавлені у роботі з Україною за програмою спільного виробництва дронів Drone Deal. Зокрема, уже підписано чотири угоди, за якими готуються перші контракти.

Довідково. Drone Deals – угоди щодо виробництва та постачання українських дронів, ракет, снарядів та інших видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами партнерів, а також забезпечення експертизи та потрібного Україні технологічного обміну.