США прагнуть отримати технологічні рішення, які є лише в України, щоб посилити свою армію

США хочуть отримати в межах потенційної дронової угоди з Україною доступ до прав інтелектуальної власності та українських технологій. Про це повідомило у вівторок, 19 травня, агентство Bloomberg із посиланням на джерела, ознайомлених з перебігом переговорів України та США про Drone Deal.

Рамковий проєкт про майбутню оборонну співпрацю США та України, який передбачає створення спільних підприємств із виробництва безпілотників та можливість експорту українського озброєння на американський ринок, наразі активно обговорюється, повідомила посолка України в США Ольга Стефанішина.

«Ми прагнемо взаємовигідної співпраці, яка посилить міць наших збройних сил», – наголосила вона.

За даними анонімного посадовця, під час переговорів щодо угоди міністерство війни США попросило протестувати низку українських розробок. Зокрема, йдеться про безпілотники та системи РЕБ. Співрозмовник агентства зазначає, що попри запевнення України, що її озброєння вже пройшло масштабні випробування в реальних бойових умовах, США наполягає на власній внутрішній оцінці перед укладенням угоди.

За даними Bloomberg, також Вашингтон хоче отримати доступ до критично важливих технологій та інтелектуальної власності. Це дозволило б Сполученим Штатам копіювати та відтворювати українські зразки. Зазначається, що Пентагон також міг би використовувати українські системи як основу для порівняння з американськими системами.

Співрозмовник агентства додав, що США прагнуть отримати унікальні технологічні рішення, які є лише в України. Зокрема, йдеться про системи кінцевого наведення на базі штучного інтелекту, навігацію в умовах відсутності GPS, стійкі до глушіння канали зв'язку, а також перевірену в боях тактику їх застосування. Джерело Bloomberg зазначило, що проєкт угоди, схоже, структурований так, що дозволяє США тестувати та оцінювати українські системи, щоб сформувати власні майбутні вимоги до озброєння.

Агентство звернуло увагу, що українські технологічні досягнення отримали схвалення адміністрації США. Зокрема, міністр армії США Ден Дрісколл назвав операційну систему української мережі безпілотників «абсолютно неймовірною». Він додав, що українська система інтегрує кожен дрон, вогневу платформу та сенсор в єдину мережу, чого не вміє американська система.

Наразі документ про Drone Deal очікує на затвердження на найвищому політичному рівні.

Зазначимо, формат Drone Deal передбачає довгострокову співпрацю між Україною та партнерами у сфері оборонної промисловості. Йдеться про спільне виробництво дронів і сучасних технологій, будівництво виробничих ліній, експорт української зброї, фінансування оборонних проєктів та розробку нових систем безпеки. На початку травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує оборонні угоди з майже 20 країнами.