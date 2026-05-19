Олександр Чернов розповів про оборудки благодійного фонду естонській стороні

Дніпровський апеляційний суд 15 травня ув’язнив на чотири роки за зберігання зброї Олександра Чернова, який є інформатором у справі про розкрадання естонської гуманітарної допомоги благодійним фондом «Все для перемоги» Геннадія Васьківа. Про це повідомляє NGL.media.

Справу про зберігання зброї Олександром Черновим відкрили ще три роки тому, коли його затримали в Павлограді після виявлення в його автомобілі гранатомету і гранат.

За цей час слідчі не змогли встановити, де і коли Олександр Чернов придбав зброю, а сам він стверджує, що її підкинули – мовляв, це помста Геннадія Васьківа за те, що доповів про розкрадання естонської гуманітарної допомоги його фондом.

За словами Олександра Чернова, як пише NGL.media, вночі напередодні обшуку в автомобілі спрацювала сигналізація, а коли він востаннє зачиняв багажник, там були лише особисті речі, оскільки він збирався їхати до Естонії свідчити у справі про розкрадання гуманітарної допомоги.

«Так я зрозумів, що почалося переслідування, щоб мене усунути, закрити, і щоб я не дав ніякої інформації щодо роботи естонського фонду з українським фондом «Все для перемоги» і компанією IC Construction», – також розповідав Олександр Чернов в інтерв’ю ZAXID.NET.

Раніше Олександр Чернов працював у БФ Геннадія Васьківа «Все для перемоги» і, за його словами, дізнався про розкрадання гуманітарної допомоги, про що повідомив естонській стороні. Тому справу зі зброєю він називає помстою Геннадія Васьківа.

У грудні 2025 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав Олександра Чернова винним у незаконному зберіганні зброї та призначив дворічний іспитовий термін. Чернов подав апеляцію на це рішення і хотів, щоб його визнали невинним. Водночас сторона обвинувачення – прокуратура – також подала апеляцію на це рішення, вимагаючи реального ув’язнення для Олександра Чернова. В результаті суд призначив йому реальний термін – чотири роки за гратами.

Додамо, що Геннадій Васьків, засновник БФ «Все для перемоги», львівський бізнесмен та екс-заступник міського голови Львова, перебуває в Австрії, де очікує на екстрадицію в Україну після затримання наприкінці березня 2026 року. Його обвинувачують у привласненні близько 18 млн грн від естонського благодійного фонду «Слава Україні» та ще 772 тис. грн від Європейського інвестиційного банку.