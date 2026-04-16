Геннадій Васьків два роки переховувався від слідства за кордоном

Інтерпол затримав у Австрії обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги, колишнього заступника міського голови Львова Геннадія Васьківа. Українські правоохоронці готують клопотання про його передачу Україні. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили в юридичній компанії «Ілляшев та Партнери», яка представляє інтереси ГО «Слава Україні» у суді.

Як вказано в матеріалах справи, яку розглядає Франківський районний суд Львова, 45-річного Геннадія Васьківа затримали в березні 2026 року. 30 березня Міністерство юстиції продало до суду клопотання про видачу його з Австрії. Для підготовки екстрадиції суд долучив до справи перекладача з німецької.

Колишній член правління естонської ГО «Слава Україні» та її ліквідатор Ільмар Рааг повідомив, що Інтерпол затримав Геннадія Васьківа в Австрії після прибуття з США. Громадська організація подала проти Васьківа цивільний позов про відшкодування загалом понад 38 млн грн, які планує перерахувати на підтримку Збройних сил України.

«Також цікаво, чому Васьків повернувся з США? Нібито, за цим стояла схема принади ДБР, за якою австрієць обіцяв Васьків якусь роботу», – повідомив Ільмар Рааг.

Що відомо про розкрадання гуманітарки з Естонії

У квітні 2023 року в Естонії та Україні розгорівся публічний скандал – депутатку естонського парламенту та голову благодійної організації MTÜ Slava Ukraini Йоганну-Марію Лехтме звинуватили в розтраті 1,5 млн євро, які фонд переказав львівській компанії IC Construction. Ця компанія пов’язана з благодійним фондом ексзаступника мера Львова Геннадієм Васьківим та належить його родичам.

Слідство встановило, що у 2021 році Геннадій Васьків разом зі спільником створили ТзОВ «Айсі Констракшн», однак засновником компанії вказали давнього знайомого Олександра Чернова. Після початку повномасштабного вторгнення спільник запропонував Геннадію Васьківу ліквідувати компанію, однак він відмовився й запропонував зняти гроші з рахунків фірми й надалі самостійно нею займатися. У грудні 2022 року він завів у бенефіціари компанії дружину рідного брата Марту Люту.

У березні 2022 року Геннадій Васьків створив благодійний фонд «Все для Перемоги», через який у травні уклав меморандум про партнерство з естонською благодійною організацією MTÜ Slava Ukraini, засновницею якої була естонська депутатка Йоганна-Марія Лехтме. У серпні 2022 року, як стверджує слідство, Геннадій Васьків вирішив привласнити благодійні пожертви, які збирає MTU Slava Ukraini. Зокрема, гроші естонських благодійників він виводив на рахунки підконтрольної йому «Айсі Констракшн». Слідство вважає, що ціни на товари, які купували за пожертви, були завищені. Таким чином, за період із вересня 2022 року по березень 2023 року Васьків вивів на рахунки підконтрольної фірми 1,55 млн євро (понад 59 млн грн за актуальним курсом НБУ).

Крім цього, через завищення вартості товарів керівник фонду міг привласнити понад 18 млн грн. Також Геннадія Васьківа підозрюють у привласненні 772 тис. грн від Європейського інвестиційного банку. Його фонд через фірму-прокладку «Айсі Констракшн» мав постачати самозігріваючі продуктові набори, вартість яких також завищили.

Ще під час досудового розслідування Геннадій Васьків виїхав за кордон під виглядом перевезення гуманітарки і не повернувся. Згодом за кордон виїхала і його родина. Геннадію Васьківу інкримінують використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчинені під час воєнного стану в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 201-2), відмиванні майна (ч. 2 ст. 209) та підробленні документів (ч. 2 ст. 358 ККУ).

Після повернення в Україну, за рішенням суду, Геннадія Васьківа мають арештувати.