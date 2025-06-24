Геннадій Васьків незаконно виїхав за кордон у березні 2024 року та досі не повернувся

Печерський районний суд Києва дозволив прокуратурі провадити заочне досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо керівника благодійного фонду «Все для перемоги» та колишнього заступника міського голови Львова Геннадія Васьківа. Його підозрюють у розтраті гуманітарної допомоги з Естонії. Сам він виїхав з України ще в березні 2024 року. Із ухвали суду стало відомо, що його дружина і двоє дітей виїхали з України в квітні 2024 року, а його зять незаконно виїхав у один день із Геннадієм Васьківим, у березні того ж року, як водій гуманітарки.

Слідчі встановили, що ще 21 березня 2024 року Геннадій Васьків незаконно виїхав з України під виглядом перевезення гуманітарної допомоги через систему «Шлях». Кордон він перетнув у пункті пропуску «Шегині» і досі не повернувся. 15 листопада слідчі ДБР повідомили Геннадію Васьківу про підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку), а 22 листопада – оголосили в міжнародний розшук. Підозру замість нього отримали його близькі родичі та адвокат, хоча правоохоронці намагались неодноразово вручити йому її особисто та надсилали повістки в суд поштою.

11 червня 2025 року Геннадію Васьківу змінили підозру, додавши до звинувачення у використанні пожертв 2 ст. 209 (відмивання доходів) та ч. 2 ст. 358 (підроблення документів) ККУ. Цю підозру не змогли вручити ані через родичів, ані поштою. Однак під час досудового розслідування з’ясувалося, що його дружина Оксана Васьків разом із дітьми – 25-річною донькою Вікторією Прокопович (Васьків) та 14-річним сином Денисом виїхали з України 31 травня 2024 року через пункт пропуску «Малий Березний» на Закарпатті й досі не повернулися. Із соцмереж відомо, що Вікторія Прокопович навчалася у ЛНМУ імені Данила Галицького, однак у 2023 році перервала навчання.

Крім цього, слідчі з’ясували, що зять Геннадія Васьківа незаконно також виїхав з України через систему «Шлях» 21 березня 2024 року через пункт пропуску «Шегині» на Львівщині. Наразі він також в Україну не повернувся.

Через це слідство вважає, що Геннадій Васьків переховується за кордоном, аби уникнути кримінальної відповідальності. СБУ співпрацює з Інтерполом, аби його розшукати. В разі його повернення його мають арештувати, відповідно до ухвали Печерського суду від березня 2025 року. Враховуючи обставини справи, 16 червня Печерський райсуд Києва дозволив прокуратурі провадити спеціальне (заочне) досудове розслідування. Цю ухвалу оскаржити не можна.

Що відомо про справу Геннадія Васьківа

У квітні 2023 року в Естонії та Україні розгорівся публічний скандал – депутатку естонського парламенту та голову благодійної організації MTÜ Slava Ukraini Йоганну-Марію Лехтме звинуватили в розтраті 1,5 млн євро, які благодійний фонд переказав львівській компанії IC Construction. Ця компанія пов’язана з благодійним фондом ексзаступника мера Львова Геннадієм Васьківим та належить його родичам.

Слідство встановило, що у 2021 році Геннадій Васьків разом зі спільником заснували ТзОВ «Айсі Констракшн», однак засновником компанії вказали давнього знайомого Олександра Чернова. Після початку повномасштабного вторгнення спільник запропонував Геннадію Васьківу ліквідувати компанію, однак він відмовився й запропонував зняти гроші з рахунків фірми й надалі самостійно нею займатися. У грудні 2022 року він завів у бенефіціари компанії дружину рідного брата Марту Люту.

У березні 2022 року Геннадій Васьків створив благодійний фонд «Все для Перемоги», через який у травні уклав меморандум про партнерство з естонською благодійною організацією MTÜ Slava Ukraini, засновницею якої була естонська депутатка Йоганна-Марія Лехтме. У серпні 2022 року, як стверджує слідство, Геннадій Васьків вирішив привласнити благодійні пожертви, які збирає MTU Slava Ukraini. Зокрема, гроші естонських благодійників він виводив на рахунки підконтрольної йому фірми «Айсі Констракшн». Слідство вважає, що ціни на товари, які купували за пожертви, були завищені. Таким чином, за період із вересня 2022 року по березень 2023 року Васьків вивів на рахунки підконтрольної фірми 1,55 млн євро (понад 59 млн грн за актуальним курсом НБУ).

Крім цього, через завищення вартості товарів керівник фонду міг привласнити понад 18 млн грн. Також Геннадія Васьківа підозрюють у привласненні 772 тис. грн від Європейського інвестиційного банку. Його фонд через фірму-прокладку «Айсі Констракшн» мав постачати самозігріваючі продуктові набори, вартість яких також завищили.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження ще в березні 2023 року, однак офіційну підозру Геннадію Васьківу повідомили лише в листопаді 2024 року, коли вся його родина вже була за кордоном.