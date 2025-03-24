Підозрюваний у розтраті благодійної допомоги Геннадій Васьків рік тому незаконно виїхав з України і не повернувся

Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського райсуду і дозволив арештувати керівника благодійного фонду «Все для перемоги» та колишнього заступника міського голови Львова Геннадія Васьківа. Слідчі підозрюють його у розтраті гуманітарної допомоги з Естонії. У березні 2024 року він незаконно виїхав за кордон під виглядом перевезення гуманітарної допомоги. Із листопада він перебуває в міжнародному розшуку.

Ще 15 листопада слідчі ДБР повідомили Геннадію Васьківу про підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку), а 22 листопада – оголосили в міжнародний розшук. Підозру замість нього отримали його близькі родичі та адвокат. Детективи також просили суд обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту, зазначивши, що він є колишнім заступником міського голови Львова та має знайомства в Львівській ОВА, тому може отримувати дозволи на виїзд за кордон, аби уникнути відповідальності та затягувати слідство.

При цьому, за даними слідства, ще 21 березня 2024 року Геннадій Васьків виїхав з України під виглядом перевезення гуманітарної допомоги через систему «Шлях». Кордон він перетнув у пункті пропуску «Шегині». Станом на 15 листопада в Україну він так і не повернувся.

Слідчі зазначили, що Геннадія Васьківа неодноразово викликали для надання свідчень, однак жодного разу він так і не з’явився. Тому правоохоронці звернулися в суд з проханням дозволити його арештувати для обрання запобіжного заходу. 29 листопада Печерський райсуд Києва клопотання слідчих задовольнив і дозволив затримати Геннадія Васьківа з метою приводу для участі в розгляді клопотання про арешт. 10 грудня 2024 року за постановою слідчого ДБР досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні зупинили.

29 січня слідчі знову звернулися в суд із вимогою обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі стверджували, що Геннадій Васьків умисно переховується від слідства за кордоном, а його підозра підтверджена зібраними матеріалами справи. Однак тоді Печерський районний суд у задоволенні клопотання відмовив та поставив під сумнів його статус підозрюваного, адже підозру він особисто так і не отримав.

Прокурор ДБР оскаржив цю ухвалу в Київському апеляційному суді. Слідчі намагалися вручити Геннадію Васьківу підозру поштою за домашньою адресою та на робочу, а також через родичів та адвоката, однак його батько від отримання підозри відмовився. Однак апеляційний суд вважає, що Геннадій Васьків набув статусу підозрюваного, тому 6 березня суд клопотання задовольнив і дозволив арештувати Геннадія Васьківа. Ця ухвала остаточна і оскаржити її не можна.

Нагадаємо, у квітні 2023 року в Естонії та Україні розгорівся публічний скандал. Депутатку естонського парламенту та голову благодійної організації MTÜ Slava Ukraini Йоганну-Марію Лехтме звинуватили в розтраті 1,5 млн євро, які благодійний фонд переказав львівській компанії IC Construction. Ця компанія пов’язана з благодійним фондом ексзаступника мера Львова Геннадієм Васьківим та належить його родичам.

Слідство встановило, що у 2021 році Геннадій Васьків разом зі спільником заснували ТзОВ «Айсі Констракшн», однак засновником компанії вказали давнього знайомого Олександра Чернова. Після початку повномасштабного вторгнення спільник запропонував Геннадію Васьківу ліквідувати компанію, однак він відмовився й запропонував зняти гроші з рахунків фірми й надалі самостійно нею займатися. У грудні 2022 року він завів у бенефіціари компанії дружину рідного брата Марту Люту.

У березні 2022 року Геннадій Васьків створив благодійний фонд «Все для Перемоги», через який у травні уклав меморандум про партнерство з естонською благодійною організацією MTÜ Slava Ukraini, засновницею якої була естонська депутатка Йоганна-Марія Лехтме. У серпні 2022 року, як стверджує слідство, Геннадій Васьків вирішив привласнити благодійні пожертви, які збирає MTU Slava Ukraini. Зокрема, гроші естонських благодійників він виводив на рахунки підконтрольної йому фірми «Айсі Констракшн». Слідство вважає, що ціни на товари, які купували за пожертви, були завищені. Таким чином, за період із вересня 2022 року по березень 2023 року Васьків вивів на рахунки підконтрольної фірми 1,55 млн євро (понад 59 млн грн за актуальним курсом НБУ).

Крім цього, через завищення вартості товарів керівник фонду міг привласнити понад 18 млн грн. Також Геннадія Васьківа підозрюють у привласненні 772 тис. грн від Європейського інвестиційного банку. Його фонд через фірму-прокладку «Айсі Констракшн» мав постачати самозігріваючі продуктові набори, вартість яких також завищили.

Геннадій Васьків також судився із ZAXID.NET за захист честі та гідності через низку публікацій, у яких йшлося про його оборудки. Однак 4 лютого Галицький районний суд у задоволенні його позову відмовив.