Із березня 2024 року Геннадій Васьків переховується від слідства за кордоном

Галицький районний суд відмовився задовольнити позов колишнього заступника мера Львова Геннадія Васьківа, якого Державне бюро розслідувань підозрює в привласненні благодійної допомоги з Естонії. Він вимагав у ZAXID.NET, ТРК «Люкс», а також в низки інших медіа спростувати публікації, в яких йшлося про його причетність до кримінальної справи про розкрадання благодійної допомоги та зареєстрований на його батьків будинок у Винниках. 4 лютого суд відмовив у задоволенні позову, однак це рішення ще не набрало законної сили, оскільки Геннадій Васьків може оскаржити його в апеляції.

У квітні 2023 року в Естонії та Україні розгорівся публічний скандал. Депутатку естонського парламенту та голову благодійної організації MTÜ Slava Ukraini Йоганну-Марію Лехтме звинуватили в розтраті 1,5 млн євро, які благодійний фонд переказав львівській компанії IC Construction. Ця компанія пов’язана з благодійним фондом екс-заступника мера Львова Геннадієм Васьківим та належить його родичам.

ZAXID.NET стежив за розвитком цієї справи та описав відомі на той час деталі у матерілі «Васьків, гроші, два БФ», а також узяв інтерв’ю колишнього бізнес-партнера Геннадія Васьківа Олександра Чернова, який став інформатором у цій справі. Пізніше журналісти ZAXID.NET спільно з естонським виданням Eesti Ekspress з’ясували, що ще під час роботи в міській раді колишній заступник міського голови Львова збудував будинок у Винниках, який записав на маму Галину Васьків.

Через понад рік після цих публікацій, у липні 2024 року, Геннадій Васьків звернувся в суд із позовом проти ZAXID.NET, ТРК «Люкс», а також сайтів «Вести Анлімітед», «Лігабізнесінформ», «Престайм.ком.юа» про захист честі, гідності, ділової репутації, спростування недостовірної інформації. У позовній заяві він вказав, що опубліковані матеріали містять маніпуляції і негативно впливають на його репутацію, зокрема через викладені в публікаціях факти у нього погіршились стосунки з рідними. До позовної заяви він додав результати експертиз, проведених приватними виконавцями, які нібито підтверджували оціночні судження у текстах журналістів.

Справу розглядав Галицький районний суд. 4 лютого суддя Ірина Волоско в задоволенні позовних вимог відмовила повністю. Однак рішення ще не набуло законної сили, оскільки Геннадій Васьків може оскаржити в апеляції.

Як стало відомо пізніше, позовну заяву подавали адвокати Геннадія Васьківа, оскільки сам він ще у березні виїхав за кордон під виглядом перевезення гуманітарної допомоги і не повернувся. 15 листопада слідчі ДБР повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ, яку вручили через близьких родичів та адвоката. 29 листопада Печерський районний суд Києва дозволив його затримати.

Слідство встановило, що у 2021 році Геннадій Васьків разом зі спільником заснували ТзОВ «Айсі Констракшн», однак засновником компанії вказали давнього знайомого Олександра Чернова. Після початку повномасштабного вторгнення спільник запропонував Геннадію Васьківу ліквідувати компанію, однак він відмовився й запропонував зняти гроші з рахунків фірми й надалі самостійно нею займатися. У грудні 2022 року він завів у бенефіціари компанії дружину рідного брата Марту Люту.

У березні 2022 року Геннадій Васьків створив благодійний фонд «Все для Перемоги», через який у травні уклав меморандум про партнерство з естонською благодійною організацією MTÜ Slava Ukraini, засновницею якої була естонська депутатка Йоганна-Марія Лехтме. У серпні 2022 року, як стверджує слідство, Геннадій Васьків вирішив привласнити благодійні пожертви, які збирає MTU Slava Ukraini. Зокрема, гроші естонських благодійників він виводив на рахунки підконтрольної йому фірми «Айсі Констракшн». Слідство вважає, що ціни на товари, які купували за пожертви, були завищені. Таким чином, за період із вересень 2022 року по березень 2023 року Васьків вивів на рахунки підконтрольної фірми 1,55 млн євро (понад 59 млн грн за актуальним курсом НБУ).

Крім цього, через завищення вартості товарів керівник фонду міг привласнити понад 18 млн грн. Також Геннадія Васьківа підозрюють у привласненні 772 тис. грн від Європейського інвестиційного банку. Його фонд через фірму-прокладку «Айсі Констракшн» мав постачати самозігріваючі продуктові набори, вартість яких також завищили.

Генадій Васьків публічно не реагував на вручення підозри та інформацію про його виїзд за кордон. На повідомлення ZAXID.NET у різних месенджерах і соцмережах вні також не відповів.

Додамо, що Геннадій Васьків працював у Львівській міській раді з 2017 по 2021 рік. Він був заступником мера з фінансово-економічних питань.