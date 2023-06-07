Геннадій Васьків зареєстрував будинок на 267,2 кв. м у Винниках на маму Галину Васьків

Екс-заступник міського голови Львова Геннадій Васьків під час роботи в міській раді збудував будинок у Винниках, який записав на маму Галину Васьків. Про це йдеться у спільному матеріалі естонського видання Eesti Ekspress та ZAXID.NET.

Геннадій Васьків прийшов у Львівську міськраду у 2017 році з бізнесу. До цього він працював у компанії Dunapack Packaging. У міській раді Геннадія Васьківа призначили заступником міського голови, який відповідав за економічний сектор. У 2021 році Васьків із мерії звільнився. Журналісти вважають, що причиною звільнення могло стати його суттєве збагачення за час роботи в міській раді.

Востаннє він декларував свої статки як посадовець у 2019 році. У декларації він вказав, що заробив 1 570 180 грн, із яких 690 180 грн – у виконавчому комітеті, а 880 000 грн отримав від продажу рухомого майна. До прикладу, у 2018 році в міськраді він заробив 526 000 грн, тож за рік його середня зарплатня зросла з 44 тис. грн до 57,5 тис. грн на місяць.

Того ж року він придбав для дружини Mercedes-Benz GLC Coupe 2019 року. У 2020 році, ще під час роботи в міській раді, Геннадій Васьків почав будувати сучасний двоповерховий будинок у Винниках, який зараз записаний на його маму Галину Васьків. За даними ZAXID.NET, вартість будинку може становити близько 700 тис. євро.

Проект будинку розробили архітектори Тарас Михаліха та Христина Телюк. Національна спілка архітекторів нагородила проект будинку у номінації «Малоповерхові житлові будинки | реалізація». Архітектори вказують, що почали роботу над проектом ще у 2019 році.

Фото Миколи Корсуна

Сам будинок здали в експлуатацію у вересні 2022 року, а в листопаді Личаківська районна адміністрація присвоїла будинку адресу вул. Крушельницької, 29а. У розпорядженні районної адміністрації вказано, що загальна площа будинку становить 267,2 м2, із яких житлова площа – 76,3 м2. Ділянка площею 0,08 га, на якій розташований будинок, також належить Галині Васьків. Вона також є власницею сусідніх двох ділянок площею 0,04 га та 0,1 га. Ці ділянки вона купила у 2018 році.

Як повідомляв ZAXID.NET, після звільнення з міської ради у 2021 році Геннадій Васьків заснував фірму IC Construction, яку записав на колишнього бізнес-партнера Олександра Чернова. На початку повномасштабної війни він заснував фонд All for Victory. За даними журналістів, Васьків почав займатися волонтерством, у тому числі, й через політичні амбіції.

За рік війни і волонтерства Геннадій Васьків придбав елітний позашляховик BMW X6, вартість якого оцінюється приблизно в 100 тисяч доларів США. За його словами, це авто він купив для дружини, аби вона могла їздити за кордон, щоправда її попередній автомобіль Mercedes вона не продавала.

Нагадаємо, що Геннадій Васьків фігурує у скандалі про привласнення 1,5 млн євро благодійної допомоги з Естонії. Більше про цей скандал читайте у матеріалі ZAXID.NET «Васьків, гроші, два БФ».