Майже два місяці тому в Естонії та Україні розгорівся публічний скандал. Депутатку естонського парламенту та голову благодійної організації MTÜ Slava Ukraini Йоганну-Марію Лехтме звинуватили в розтраті 1,5 млн євро, які благодійний фонд переказав львівській компанії IC Construction. Ця компанія пов’язана з благодійним фондом екс-заступника мера Львова Геннадієм Васьківим та належить його родичам.

На тлі скандалу Йоганна-Марія Лехтме подала у відставку, а колишній співробітник IC Construction заявив про тиск з боку екс-колег та фабрикування щодо нього іншої кримінальної справи. ZAXID.NET розповідає деталі цієї історії.

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Як почалась українсько-естонська співпраця

У перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Естонії заснували благодійну неурядову організацію MTÜ Slava Ukraini, що займалася гуманітарною допомогою постраждалим від війни українцям. Засновниками MTÜ Slava Ukraini була консультативна рада, яку очолила Йоганна-Марія Лехтме. Спочатку організація займалася доставкою ліків в Україну, а згодом допомога поширилась й на продукти, гігієнічні засоби, спецтехніку та військову допомогу для ЗСУ. Загалом за приблизно рік організація зібрала 6,5 млн євро й стала найбільшим благодійним фондом Естонії з підтримки українців. За вклад у допомогу Україні Йоганна-Марія Лехтме отримала в Естонії титул «Людина року» та медаль від президента. У березні завдяки в тому числі активній благодійній діяльності вона стала депутаткою естонського парламенту від фракції Eesti 200.

Приблизно в той же час у Львові створили благодійний фонд «Все для перемоги» (All for Victory), засновниками якого стали екс-заступник мера Львова Геннадій Васьків та харківський підприємець Вячеслав Ступаков, який займався роздрібною торгівлею та був членом ради Харківської районної організації партії «Народний Фронт». Львівська організація співпрацювала з різними благодійниками, включно з естонцями, а приблизно у квітні 2022 року, судячи з офіційних сторінок організацій у соцмережах, почала співпрацювати з MTÜ Slava Ukraini. Геннадій Васьків разом із Йоганною-Марією Лехтме особисто доставляв гуманітарну допомогу на деокуповані території Харківської, Донецької, Луганської та Херсонської областей, а також передавав допомогу для військових, про що свідчать їх спільні фото у соцмережах. Крім фото, обидві організації не публікують звітів про використання благодійних коштів.

Після парламентських виборів у Естонії, на початку березня 2023 року, Консультативна рада фонду MTÜ Slava Ukraini оголосила про внутрішню перевірку через підозри в нецільовому використанні коштів двома українськими партнерами, серед яких – фонд «Все для перемоги» та львівська фірма IC Construction. За версією естонських правоохоронців, організація MTÜ Slava Ukraini перерахувала IC Construction 1,5 млн євро. Про цей інцидент стало відомо публічно після спільного розслідування видань The Kyiv Independent та Delfi.

До чого тут IC Construction

ТОВ «Айсі Констракшн» зареєстрована у вересні 2021 року як компанія, що займається будівництвом. Станом на 2021 рік засновником і керівником компанії був мешканець Херсонської області Олександр Чернов, а у грудні 2022 року компанію переписали на Марту Люту, дружину брата Геннадія Васьківа. Керівником компанії став друг та колишній колега Васьківа по Львівській міськраді, екс-керівник управління економіки ЛМР Роман Панасюк. Разом із Васьківим та забудовниками Володимиром Феником і Василем Денекою Панасюк вказаний як засновник ГО «Все для перемоги».

Після зміни керівництва Олександр Чернов залишився працювати у цій компанії комерційним директором. У інтерв’ю ERR він розповів, що заснував IC Construction разом із Генадієм Васьківим, з яким познайомився в 2016 році під час роботи в компанії Dunapack Packaging. У 2017 році Васьків почав працювати заступником міського голови Львова й запросив Олександра Чернова працювати на посаді заступника керівника ЛКП «Львівспецкомунтранс». Власне, після звільнення з ЛМР, Чернов і Васьків заснували IC Construction, яка під час війни переформатувала свою діяльність у волонтерську, співпрацюючи з фондом «Все для перемоги».

Олександр Чернов стверджує, що компанію IC Construction створили під будівництво сміттєпереробного заводу у Львові. Фірму нібито планували подати на тендер для виконання робіт із будівництва заводу, однак співпраця з польською компанією, що виграла тендер на будівництво, не склалася [наразі роботи виконує одна з найбільших будівельних компанії Польщі Control Process S.A.].

«Серед тих, хто виграв тендер, був Томаш з Польщі, на жаль, я зараз не можу назвати компанію, не пам'ятаю. Він приїжджав у офіс, ми познайомились, підготували для них пропозицію з будівництва. Геннадій був безпосереднім керівником, так, не за документами, але фірма і всі витрати на відкриття були його. Я взагалі не брав у цьому ніякого фінансового участі. Я займався пошуком постачальників для будівництва, і тут у лютому, коли почалась війна, він повернувся з відпочинку, зібрав нас і запропонував займатися благодійністю. У березні відкрили фонд ["Все для перемоги"]», – розповів Олександр Чернов.

Також він розповів, що 7 червня 2022 року у п’яти позашляховиках, які в’їжджали як гумконвой для БФ «Все для перемоги», виявили електронні сигарети. Про цей інцидент також повідомляла й Львівська митниця, тоді митники вилучили майже 15 тисяч пачок електронних цигарок. Після цього інциденту, зазначає Олександр Чернов, автомобілі з гуманітаркою для БФ на кордоні перевіряли ретельніше, а деякі партнери відмовились від співпраці.

За його словами, згодом Геннадій Васьків повідомив, що всі наступні, пов’язані з естонцями проекти, будуть передані компанії IC Construction, аби таким чином нібито отримувати від гумдопомоги відкати. Тоді Чернов вийшов із переліку засновників IC Construction, однак продовжив працювати в компанії комерційним директором і почав збирати докази про шахрайські схеми компанії. Згодом ці докази він планував передати естонським та українським правоохоронцям й готував документи для виїзду за кордон. Наприкінці березня він звільнився, а вже за кілька днів справа про розкрадання благодійності з Естонії стала публічною.

Чернов і торгівля зброєю

Фактично за місяць після скандалу з естонськими благодійними грошима поліція Дніпропетровської області заявила про затримання Олександра Чернова, інкримінуючи йому торгівлю зброєю. У його автомобілі знайшли реактивну протитанкову гранату, 4 корпуси гранати Ф-1, два корпуси РГД-5 та запали УЗРГМ-2. За рішенням суду, на час розслідування Олександр Чернов має перебувати під домашнім арештом.

Сам Чернов стверджує, що справа про торгівлю зброєю проти нього сфабрикована і пов’язана з попередньою роботою.

«Коли виконавчий директор фонду почав переводити благодійність в комерцію, я вирішив покласти цьому край. Я буду робити все, щоб зупинити людину, яка на гуманітарці заробляє шалені кошти», – розповів Олександр Чернов.

Він також заперечив, що мав намір займатися торгівлею зброї, заявив про тиск та звернувся до громадськості з проханням розголосу цієї справи.

«Виявлена у моєму авто зброя має другий клас небезпечності по вибуховості, і, якби я її перевозив, це могло б загрожувати моєму життю. Навіть щоб вилучити цю зброю, поліція викликала піротехніків. Я вважаю, що ця справа – це попередження, щоб я не коментував діяльність фірми, в якій працював», – розповів він ZAXID.NET.

Реакція

Після розголосу Геннадій Васьків звинувачення у привласненні благодійних коштів заперечив і назвав це «антиукраїнською політичною атакою, спланованою російською стороною». Майже за місяць публічного скандалу ані Геннадій Васьків, ані його фонд, ані IC Construction публічно не відзвітували про передані Естонією 1,5 млн євро. Так само він не відреагував на звинувачення Олександра Чернова та на відкриття справи щодо колишнього бізнес-партнера.

Керівник фірми Роман Панасюк підтвердив журналістам, що майже весь дохід компанія отримала від MTÜ Slava Ukraini за рахунок пожертв естонського народу. Виручка IC Construction у 2022 році становила 41,7 млн грн або близько 1 млн євро, а чистий прибуток – 9,3 млн грн або близько 250 тис. євро. Він стверджує, що компанія отримувала гроші як оплату за договором товарів чи послуг, а не як пожертвування.

9 травня естонська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом привласнення коштів, зібраних організацією MTÜ Slava Ukraini та переданих українській сумнівній компанії. Цю справу естонська прокуратура розслідує спільно з колегами з України, хоча українські правоохоронці офіційно не повідомляли про початок розслідування. Журналісти The Kyiv Independent, з посиланням на власні джерела, зазначають, що в Україні справою займається ДБР.

Йоганна-Марія Лехтме також заперечує привласнення благодійних коштів, однак на тлі скандалу 19 травня подала у відставку, зазначивши, що не буде давати оцінку висунутим проти неї звинуваченням, проте дасть свідчення прокуратурі.

«Як депутатка Рійгікогу я продовжила б перебувати під підвищеною увагою громадськості, що не дало б змоги встановити істину або провести справедливе розслідування. Я також хочу вберегти від проблем партію, яка незаслужено потрапила під тиск з боку громадськості», – зазначила вона.

Естонське видання Eesti Ekspress повідомило, що з попереднього місця роботи депутатка звільнилась через звинувачення у крадіжці. Засновниця комунікаційної компанії Miltton Анніка Аррас, де раніше працювала Лехтме, зазначила, що під час роботи у проекті EWA (Європейська жіноча академія) вона підробила документи про витрати і привласнила «чотиризначну суму євро». Через скандал Лехме звільнилася за згодою двох сторін та уклала угоду про відшкодування.

ZAXID.NET готує велике інтерв’ю з Олександром Черновим, відео та текстовий варіанти якого будуть опубліковані у вівторок, 23 травня.