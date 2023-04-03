Це буде перший такий комплекс в Україні, там працюватиме понад 180 робітників

Сміттєпереробний завод у Львові готовий на 25%. Зводять його на вул. Пластовій, 13 біля очисних споруд «Львівводоканалу». У понеділок, 3 квітня, міський голова Львова Андрій Садовий оглянув хід будівельних робіт.

Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів будують на ділянці, площею 9,7 га. Зводить його одна з найбільших будівельних компанії Польщі Control Process S.A. Іноземний підрядник продовжує роботи, навіть попри повномасштабне вторгнення Росії.

«Зараз ми забиваємо палі, робимо фундамент, металеві конструкції даху і за три-чотири місяці будемо закривати панелями зовнішні фасади. Контракт ми підписали наприкінці 2021 року, а земляні роботи розпочали у 2022 році», – розповів керівник проекту, представник генерального підрядника Control Process S.A. Кшиштоф Хабіер.

До кінця 2023 року підрядник планує повністю завершити будівництво заводу і перейти до етапу монтування обладнання. Відтак у 2024 році сміттєпереробний завод вже запрацює.

«Це одна з найскладніших ділянок у Львові, адже тут поруч тече Полтва. Щоб уможливити ці будівельні роботи, тут забили орієнтовно 2 тис. паль. Навіть, коли планували проект, то палі були одного розміру, а потім зрозуміли, що геодезія зовсім інша», – наголосив мер Львова Андрій Садовий.

Передбачається, що на заводі можна буде переробляти 250 тис. тонн відходів на рік. Це саме та кількість відходів, яку сьогодні збирають у Львові. Переробка сміття на заводі дозволить також підготувати матеріал для RDF-палива.

«RDF-паливо – це альтернативне паливо, яке є замінником бурого вугілля і газу. Це дозволить нашій країні в майбутньому відмовитися від газу і забезпечити державу хорошим матеріалом, який вже використовується в Польщі чи в країнах світу», – розповів директор ЛКП «Зелене місто» Тарас Калужний.

Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки ТПВ на вул. Пластовій, 13 реалізується за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.

«Велика підтримка Європейського банку реконструкції та розвитку. По цьому проекту ми маємо орієнтовно 10 млн євро – це грант. Коли ми починали цей проект, то вартість будівництва була орієнтовно 35 млн євро. Зараз розуміємо, що дещо треба буде докупити, навіть доведеться скорегувати сам проект. Я думаю, якщо вкладемося в 50 млн євро, то буде добре», – додав мер Львова Андрій Садовий.

Це буде перший такий комплекс в Україні. Там працюватиме понад 180 робітників. У найближчі тижні керівництво заводу поїде на довготривале навчання у Польщу.

Зазначимо, що налагодження системи поводження з ТПВ у Львові, окрім будівництва сміттєпереробного заводу, передбачає і рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища та компостування харчових та садово-паркових відходів.

Щодо рекультивації, то вона відбувається у два етапи: технічний (в межах якого тіло звалища вирівняли та накрили спеціальним технологічним захисним екраном, що унеможливлює потрапляння опадів всередину, а відтак – подальше утворення фільтратів) та біологічний (в межах якого висадять зелені насадження, що сформує полігон в Грибовичах як великий сквер). Станом на 1 квітня на Грибовицькому полігоні виконали 91% всіх робіт.

Що стосується компостування харчових та садово-паркових відходів, то цей проект успішно працює у Львові з 2020 року. Це перший в Україні комплексний проект із роздільного збору органічних та садових відходів та їх подальшого перероблення на міській станції компостування.

Нагадаємо, раніше противники сміттєпереробного заводу через суд намагалися скасувати містобудівні умови та обмеження на його будівництво. У жовтні 2020 року Львівський окружний адміністративний суд остаточно розблокував зведення сміттєпереробного заводу у Львові. Проект пройшов комплексну державну експертизу та отримав позитивний висновок Мінекології. У вересні 2021 року Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) дала дозвіл на початок будівництва сміттєпереробного заводу у Львові.