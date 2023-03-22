Завод збудують на площі у 25 гектарів

У селі Боянець, що за 10 км від міста Великі Мости, збудують сміттєспалювальний завод. Про це під час обговорення стратегії регіону в межах проекту трансформації вугільних регіонів розповів голова Великомостівської громади Ярослав Ройко.

Підприємство «Екоіндастріс», що будуватиме завод, отримало усі дозвільні документи, включно з висновками про оцінку впливу проекту на довкілля.

«Зараз нарешті проект відновили. Виготовляється проектна документація. Ми не хотіли афішувати, поки не буде руху», – сказав Ярослав Ройко.

Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля на час воєнного стану закритий, тому невідомо, чи були зауваження до проекту, реалізації якого завадила повномасштабна війна.

Перша інформація про імовірне будівництво заводу з'явилась у 2021 році. До війни ішлося про те, що завод мають збудувати до серпня 2023 року. Окрім твердих побутових відходів він перероблятиме відходи тваринного походження та медичні відходи. Потужність заводу становитиме 220 тис. тонн на рік.

Завод, де спалюватимуть сміття, збудують на вул. Шахтарській у селі Боянець на 25,6 га землі. ТзОВ «Екоіндастріс» має у селі три ділянки такою площею сукупно, утім одна із них – площею 10 га – призначена для сільського господарства.

За даними сервісу YouControl, ТзОВ «Екоіндастріс» зареєстроване у селі Боянець у травні 2019 року і займається обробленням і видаленням безпечних відходів. Керівником і власником компанії є Михайло Блонський. Він також є власником ТзОВ «Гірпром» у Великому Дорошові, що займається видобутком піску та гравію, фірми із будівництва трубопроводів та сміттєпереробного підприємства, зареєстрованого у Стебнику у липні 2019 року.

Додамо, що у Великих Мостах розташований сміттєвий полігон, який мали реконструювати після так званої сміттєвої кризи у Львові.