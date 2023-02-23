Сміттєпереробний завод у Житомирі, лютий 2022 року

Перша черга сміттєпереробного заводу, збудованого на околиці Житомира за кошти приватного інвестора, вже працює. Про це сказав міський голова Сергій Сухомлин на сесії міськради в четвер, 23 лютого, повідомило «Суспільне».

За його словами, наразі на заводі готуються до запуску другої черги переробки сміття, для цього в місто мають приїхати спеціалісти з Хорватії.

«Ми не анонсували і не розрізали стрічок на відкритті заводу, бо розуміли, що він у свій час привертав увагу багатьох, у тому числі, і російських ЗМІ. Тому ми в час війни не акцентували на цій події увагу. Перша черга сміттєперобного заводу вже працює, глибина переробки на сьогодні складає приблизно 40-45%. Найближчим часом мають приїхати хорватські спеціалісти і запустити другу чергу, тоді глибина переробки буде, згідно з проектом, 80-85%. На таку глибину переробки мають вийти за декілька місяців. Тож цей проект рухається», – сказав Сухомлин.

Сміттєпереробний завод, потужністю 85 тис. тонн на рік збудували на околиці Житомира в лютому 2022 року. Це перший сміттєпереробний завод, який в Україні збудували за гроші приватного інвестора. Проектна вартість будівництва становила 9 млн євро. Завод не спалює відходи, а має дві лінії з їх сортування та компостування.

На початку лютого 2022 року на сміттєпереробному заводі завершували монтаж обладнання, першу промислову партію сміття планувалося прийняти в лютому-березні 2022 року, але на заваді стала повномасштабна війна.