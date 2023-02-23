Перший в Україні приватний сміттєпереробний завод запустили у Житомирі
Сучасний завод розрахований на переробку 85 тис. тонн сміття на рік
Перша черга сміттєпереробного заводу, збудованого на околиці Житомира за кошти приватного інвестора, вже працює. Про це сказав міський голова Сергій Сухомлин на сесії міськради в четвер, 23 лютого, повідомило «Суспільне».
За його словами, наразі на заводі готуються до запуску другої черги переробки сміття, для цього в місто мають приїхати спеціалісти з Хорватії.
«Ми не анонсували і не розрізали стрічок на відкритті заводу, бо розуміли, що він у свій час привертав увагу багатьох, у тому числі, і російських ЗМІ. Тому ми в час війни не акцентували на цій події увагу. Перша черга сміттєперобного заводу вже працює, глибина переробки на сьогодні складає приблизно 40-45%. Найближчим часом мають приїхати хорватські спеціалісти і запустити другу чергу, тоді глибина переробки буде, згідно з проектом, 80-85%. На таку глибину переробки мають вийти за декілька місяців. Тож цей проект рухається», – сказав Сухомлин.
Сміттєпереробний завод, потужністю 85 тис. тонн на рік збудували на околиці Житомира в лютому 2022 року. Це перший сміттєпереробний завод, який в Україні збудували за гроші приватного інвестора. Проектна вартість будівництва становила 9 млн євро. Завод не спалює відходи, а має дві лінії з їх сортування та компостування.
На початку лютого 2022 року на сміттєпереробному заводі завершували монтаж обладнання, першу промислову партію сміття планувалося прийняти в лютому-березні 2022 року, але на заваді стала повномасштабна війна.