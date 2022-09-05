Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив тендер на будівництво сміттєпереробного заводу у Хмельницькому. Процедуру вирішили розпочали вже, незважаючи на війну, оскільки сам процес відбору переможця забере не менше року.

Як повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, після повномасштабного вторгнення всі тендерні процедури, які проводив Європейський банк реконструкції та розвитку, було призупинено на невизначений термін. Але оскільки тендер на будівництво сміттєпереробного заводу вимагає не менше року для підготовки та проведення, ЄБРР вирішив розпочати процедуру вже.

Згідно з інформацію на сайті ЄБРР, відбір оголосили 1 вересня. «Етап передкваліфікації, який триватиме до 21 листопада, передбачає попередню оцінку зацікавлених у тендері компаній. На цьому етапі оцінюється досвід у виконанні схожих контрактів, їх складність, масштаб, наявність необхідних кваліфікованих фахівців, а також фінансовий стан учасників. Після оцінки невідповідні вимогам компанії, буде відхилено», – зазначив Олександр Симчишин.

До першого етапу тендеру допустять компанії, які пройшли етап передкваліфікації. На цьому етапі учасники подають лише технічні пропозиції. По завершенню – знову оцінка та початок другого етапу, де учасники тендеру мають можливість подати уточнення технічних пропозицій та сформувати фінансову складову пропозиції. Після цього відбувається фінальна оцінка пропозицій, визначиться переможець, з яким і буде укладено контракт.

Переможець повинен і спроектувати, і збудувати комплекс, відтак, має мати обов’язково успішний досвід у виконанні подібних проектів.

Зазначимо, що в 2020 році Євробанк вирішив надати кредит хмельницькому комунальному підприємству «Спецкомунтранс» у 28,5 млн євро для будівництва сміттєпереробного заводу. Також окремо нададуть ґрант на рекультивацію сміттєвого полігону.

Діючий полігон, що біля міста, функціонує з 50-х років минулого століття. Наразі його максимальна висота становить понад 50 метрів. Чиновники погоджуються, що звалище переповнене, однак інших варіантів для утилізації відходів поки немає.