Завод розміщений у Кам'янці-Подільському на вулиці Грушевського, 1

Завод дереворіжучого інструменту в Кам'янці-Подільському продали за 56,9 млн грн. Відомо, що підприємство вже тривалий час не працює. Хто саме переміг в аукціоні, наразі організатори торгів не повідомляють. Сплатити гроші новий власник повинен до 10 червня.

Як повідомляють на сторінці «Open Market», майновий комплекс продав «Укрексімбанк». До лоту увійшли 22 будівлі, чотири земельні ділянки та понад 39 тис. одиниць обладнання. Загальна площа земельної ділянки становить 8,7 тис. га.

«Раніше завод мав замкнутий цикл виробництва продукції та спеціалізувався на випуску твердосплавних інструментів для деревообробної та каменеобробної промисловості. Попри те, що завод довгий час не працював, у нового власника є можливості швидко поновити потужності або створити на його базі нове діюче підприємство», – зазначив гендиректор «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Член правління «Укрексімбанку» Дмитро Каплюк додав, що в умови продажу додали зобов'язання, пов'язані з війною в Україні. «Банк в умови продажу об’єкту включив також інвестиційні зобов’язання нового власника. Вони стосуються початку виробничої діяльності та долучення до урядової програми щодо релокації виробничих об’єктів, надання можливості розміщення на території майнового комплексу підприємств, евакуйованих із зони бойових дій», – уточнив Дмитро Каплюк.

Зазначимо, що згідно з YouControl, завод був зареєстрований в 1994 році. В 2012 він перейшов у власність банку. На сьогодні практично все обладнання на підприємстві морально та технічно застаріле, а мережі та приміщення потребують капітального ремонту.