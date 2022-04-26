У приміщенні, площею 124 квадратні метри, розміщувався стоматологічний кабінет

Хмельницька міськрада вперше від початку повномасштабної війни в Україні продала нерухомість на аукціоні. Колишній стоматологічний кабінет за 1,1 млн грн придбав чинний депутат райради від партії «Команда Симчишина» Ігор Герега.

Як повідомляє видання «Є новини», управління житлової політики і майна Хмельницької міськради отримало 1,1 млн грн за продаж нежитлового приміщення на вулиці Інститутській. Це перший продаж нерухомості від початку повномасштабної війни в Україні, яка розпочалась 24 лютого.

Відомо, що аукціон було проведено 25 квітня. Стартова ціна лоту становила 755,5 тис. грн. Раніше у приміщенні, площею 124,2 м2, був стоматологічний кабінет.

Згідно з даними на сайті Prozorro.Продажі, переможцем торгів став Ігор Герега, чинний депутат Хмельницької районної ради від партії «Команда Симчишина». Він входить до комісії з питань економічної політики, бюджету, фінансів, торгівлі. В 1999 році закінчив медичну стоматологічну академію. Наразі він приватний підприємець, згідно з даними на YouControl, займається стоматологічною практикою.