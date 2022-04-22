Поштову марку «Русский военный корабль» ввели в обіг 12 квітня

На благодійному аукціоні від Prozorro.Продажі поштову марку з кораблем продали за 5 млн грн. Про це повідомили в Укрпошті.

«А це означає, що сьогодні наша армія отримала чималу суму допомоги. Зрештою, саме завдяки подвигам ЗСУ, марка набула такої популярності й змогла зібрати мільйони», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, «Укрпошта» оголосила про припинення продажу марок з російським воєнним кораблем у відділеннях.

Поштову марку «Русский военный корабль» ввели в обіг 12 квітня. Марку випустили у двох номіналах – для відправки по Україні (номінал F, еквівалент 23 грн) та для міжнародних відправлень (номінал W, еквівалент $1,5). Таким чином, за п’ять днів «Укрпошта» змогла виручити 12-13 млн грн.

Цей вислів — відповідь українського прикордонника Романа Грибова з острова Зміїний російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення окупаційних військ в Україну, 24 лютого.

13 квітня ЗСУ влучили двома ракетами «Нептун» у російський крейсер «Москва» – саме той, який послав прикордонник. Зрештою корабель затонув.