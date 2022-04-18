Так виглядає марка «Русскій воєнний корабль, іді …!»

«Укрпошта» продала майже 500 тис. екземплярів спеціальної поштової марки «Русскій воєнний корабль, іді …!» лише за п'ять днів, виручивши понад 12 млн грн. Загалом цю марку випустили мільйонним тиражем, але через виявлені випадки спекуляції з 18 квітня «Укрпошта» запровадила певні обмеження на продаж цих марок.

«Пройшло 5 днів з моменту запуску поштової марки з кораблем, а вже продано майже пів мільйона екземплярів. Тираж складав 1 млн, і додруковувати його ми не плануємо. Тож кожна марка збереже свою історичну цінність», – повідомила «Укрпошта» у понеділок.

Марку «Русскій воєнний корабль, іді …!» випустили у двох номіналах – для відправки по Україні (номінал F, еквівалент 23 грн) та для міжнародних відправлень (номінал W, еквівалент $1,5). Таким чином, за п’ять днів «Укрпошта» змогла виручити 12-13 млн грн.

Проте, за даними «Укрпошти», частину марок уже почали перепродувати за спекулятивними цінами (наприклад, на Ebay пропонують конверт з маркою за $1000), тому вирішили запровадити певні обмеження – не більше 5 листів з марками (1 лист = 6 марок) за умови покупки у відділенні «Укрпошти», і не більше 3 листів за мови покупки онлайн.

Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» випустила спеціальну поштову марку «Русскій воєнний корабль, іді …!» і конверт, ілюстрацію до яких обирали конкурсі. Крім того у планах «Укрпошти» випуск фірмових футболок з аналогічним зображенням.