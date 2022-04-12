Конверт та марку можна купити у всіх відділеннях Укрпошти

«Укрпошта» випустила спеціальну поштову марку і конверт «Русскій воєнний корабль, іді …!». 12 квітня їх презентували та ввели в обіг. Ілюстрація, яку використали на зображенні, обрали на конкурсі. Її автор – кримчанин. Це перші марки, які випустила пошта в умовах воєнного стану.

Як повідомляє прес-служба «Укрпошти», автором зображення на марці є кримчанин Борис Грох. Його ескіз переміг на всеукраїнському конкурсі, за який проголосували 8 тис. користувачів соцмереж. Борис Грох до 2014 року жив у Євпаторії. А після окупації Криму Росією переїхав до Львова.

12 квітня у Києві та усіх регіонах зробили спецпогашення марки штемпелем «Перший день». У Києві на церемонії був присутній автор крилатої фрази Роман Грибов.

Роман Грибов зробив спецпогашення марки у Києві

Поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді …!» вийшла у двох номіналах – для відправки по Україні (номінал F, еквівалент 23 грн) та для міжнародних відправлень (номінал W, еквівалент $1,5 США). «Укрпошта» випустила мільйон марок та 20 тис. конвертів «Перший день».

Нагадаємо, фраза «Русскій воєнний корабль, іді на х*й!» – відповідь українських захисників острова Зміїний російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Її автором є морський піхотинець Роман Грибов. Роман разом з побратимами місяць були в російському полоні в жахливих умовах. Наприкінці березня він повернувся додому. Фраза стала символом мужності та незламності українців.