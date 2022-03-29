Роман Грибов служить у 35-ій окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського

З полону повернувся 32-річний морський піхотинець Роман Грибов, автор легендарної фрази про «російський воєнний корабель». Роман разом з іншими військовими та прикордонниками був у полоні росіян майже місяць. 29 березня його нагородили відзнакою на рідній Черкащині.

«Напередодні війни з РФ Роман Грибов разом з іншими морськими піхотинцями ніс бойове чергування на острові Зміїний. Разом з побратимами військовослужбовець мужньо відбивався від ворожих атак. Але внаслідок закінчення боєприпасів та через погрози нанести бомбові і ракетні удари з корабля, присутні на острові змушені були скласти зброю», – повідомили у 35-ій окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Морський піхотинець Роман Грибов повернувся додому з російського полону, в якому перебував цілий місяць. Він родом з міста Золотоноша на Черкащині. 29 березня голова Черкаської ОВА Ігор Табурець нагородив морпіха відзнакою «За заслуги перед Черкащиною».

«Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність», – написав Ігор Табурець.

Нагадаємо, у перший день війни, 24 лютого, російські війська захопили український острів Зміїний у Чорному морі. До нього підійшли два російські військові кораблі, крейсер Москва і патрульний корвет «Васілій Биков», і запропонували бійцям Ізмаїльського прикордонного загону, що були на острові, здатися. Згідно із записом радіодіалогу між ними, українські прикордонники отримали повідомлення російською: «Я російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути кровопролиття та невиправданих жертв. Інакше по вас буде завдано бомбово-штурмовий удар. Як зрозуміли, прийом?». Українці відповіли: «Російський військовий корабель, іди на х*й». Згодом з’ясувалося, що цю фразу сказав Роман Грибов. Вона стала символом незламності українців.

Після обстрілу росіянами острова Зміїний з корабельного озброєння та бойової авіації було зруйновано інфраструктуру на острові, українські захисники перестали виходити на зв’язок. Тому вважалося, що всі 13 українських військових загинули. Президент України присвоїв їм звання Героїв України посмертно.

Але згодом Держприкордонслужба з’ясувала, що частина українців вижили і їх взяли у полон. 24 березня відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією. Україна визволила 10 військовослужбовців та 19 моряків з рятувального судна «Сапфір», які після обстрілу острова Зміїний хотіли врятувати військових і їх теж ув’язнили.