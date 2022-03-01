Держприкордонслужба України підтвердила, що частина прикордонників та морських піхотинців, які боронили острів Зміїний, вижили і зараз перебувають в полоні.

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що наразі вдалося ідентифікувати більшість бійців з відеоматеріалів російських пропагандистів.

«Зараз ми підключили міжнародні гуманітарні місії, аби отримати список всіх хлопців, які знаходяться у ворога. Окремо можу зазначити, що аналізуючи відеоматеріали поширені РФ, нами та ЗСУ ідентифіковано більшість військовослужбовців», – повідомив Демченко.

Він не виключає, що полонених спробують використати в пропагандистських цілях, але залишати їх без допомоги Україна не буде.

«Наголосимо – Україна своїх не кидає. Ми зробимо все можливе для того, щоб повернути їх додому», – заявив Демченко.

Демченко наголосив, що інформація про 13 загиблих прикордонників озвучувалася на основі попередніх даних, які були отримані в момент атаки ворога на острів, після чого зв’язок був втрачений.

Долю прикордонників та воїнів ЗСУ намагалися перевірити залучивши цивільне судно Морської пошуково-рятувальної служби «Сапфір», яке виходило з метою виконання гуманітарної місії. Проте разом з екіпажем воно обуло незаконно захоплене окупантами.

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