У четвер, 24 березня, відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією. Як повідомила міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, в Україну повертаються 10 військовослужбовців, також ще 19 моряків з рятувального судна «Сапфір», які були взяті в полон біля острова Зміїний.

«Сьогодні за наказом Президента Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців», – написала Ірина Верещук.

Вона також додала, що 24 березня українська сторона відправила у Росію 11 цивільних військових моряків, яких врятували із судна біля Одеси.

«У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний. За умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернений Україні та буде відправлений до порту в Туреччині», – інформує Верещук.

Раніше Ірина Верещук повідомляла, що українські військові взяли в полон понад 560 росіян.

Нагадаємо, що станом на 24 березня в Україні уже місяць триває війна, яку розпочала Росія. Росіяни воюють не стільки з військовими, скільки з цивільними, запускаючи ракети по мирних містах, знищуючи будинки, інфраструктуру та цинічно вбиваючи мирних мешканців.

За час війни Росія втратила уже понад 15,8 тис. військових, а також близько 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати противника зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.