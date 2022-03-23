Збройні сили стримують ворога і не дають йому шансу захопити українські міста, проте досі є значна небезпека авіаударів. Небо – це можливість завдавати ударів по житлу та інфраструктурі українців, знищувати мирні міста. Військові перехоплюють ворожі ракети, нищать літаки, гелікоптери, проте досі наше небо залишається відкритим.

ZAXID.NET підсумовує двадцять восьмий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці два райони Києва обстріляли з важкої артилерії. Були пошкоджені будинки у Святошинському та Шевченківському районах, через що постраждали мирні мешканці. Ввечері ворог також обстріляв парковку торгового центру у Подільському районі.

Біля Броварів під Києвом російські загарбники обстрілами знищили склад з овочами і м’ясними продуктами. Частину з продуктів, які зберігалися на цих складах, мали передати захисникам України.

ЗМІ повідомляють про використання росіянами фосфорних бомб на Київщині. Унаслідок удару фосфорною бомбою спалахує сильна пожежа, яку важко загасити. При потраплянні на шкіру людини білий фосфор, яким заряджені боєприпаси, викликає важкі хімічні опіки.

Росіяни зруйнували музей з оригіналами всесвітньо відомих художників у Маріуполі. Також пропонуємо подивитись, як виглядає зруйнований Маріуполь з висоти пташиного польоту.

Через обстріли у Харкові за час війни уже знищено понад тисячу багатоповерхівок, більшість – неможливо буде відремонтувати.

Втрати російських окупантів

На Харківщині українські військові збили два російські літаки, ще близько 400 росіян загинули у спробах просунутись до самого Харкова. На Чернігівщині ЗСУ знищили російський «Тигр».

Станом на ранок 23 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 15600 військових. Також було знищено:

танків – 517 (+8);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 578 (+22);

артилерійських систем – 267 (+15);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 80 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 47 (+2);

літаків – 101 (+2);

гелікоптерів – 124 (+1);

автомобільної техніки – 1 008 (+8);

легких швидкісних катерів/кораблів – 4 (+1);

цистерн з паливом – 70 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 42 (+7);

спеціальна техніка – 15 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Одна людина загинула, а також двоє поранені через обстріл паркінгу торгового центру у Києві, є також поранені під час ранкового обстрілу столиці.

За час війни росіяни уже вбили 121 українську дитину.