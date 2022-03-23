У середу, 23 березня, російські військові обстріляли парковку торгового центру в Подільському районі Києва. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одна людина загинула ще двох постраждалих госпіталізували.

Сьогодні російські окупанти також обстріляли Київ з важкої артилерії. Пошкоджені будівлі у Святошинському та Шевченківському районах, через обстріли постраждали мирні мешканці.

Станом на 22 березня у Києві росіяни пошкодили 72 багатоповерхівки, 6 приватних будинків, 11 шкіл та 5 дитсадків.

Зазначимо, що метою війни, яку Росія розпочала в Україні, є взяття Києва. Однак ворожі війська зазнали фіаско, а тому вдаються до ракетних обстрілів житлових кварталів і цивільної інфраструктури.