Російські війська обстріляли житлові квартали Києва

Вранці середи, 23 березня, російські окупанти знову обстріляли Київ з важкої артилерії. Пошкоджені будівлі у Святошинському та Шевченківському районах, є постраждалі. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У Святошинському районі обстрілів зазнав торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. «Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки», – розповів Микола Поворозник.

Крім того, зранку обстрілу зазнав Шевченківський район. На місці працюють рятувальники та медики. «Наразі є загорання кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані», – додав перший заступник голови КМДА.

Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється.