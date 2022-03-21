Наслідки російського ракетного удару по торговому центру «Ретровіль»

Служба безпеки України затримала чоловіка, який виклав у інтернет матеріали про розташування українських військових поблизу ТЦ «Ретровіль» у Подільському районі Києва, що був зруйнований напередодні російським ракетним ударом. Відповідне відео опубліковане на сторінці СБУ в Telegram.

«На відео – тіктокер, який днями виклав у інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом торговий центр, біля якого перебували наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що наразі слідство встановлює, чи чоловік працював корегувальником для ворога.

«Ми ж звертаємось до усіх громадян – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів. Краще робіть навпаки: передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення!», – просять у спецслужбі.

В СБУ також нагадали, що інформацію про переміщення техніки окупантів можна надсилати на офіційні канали СБУ.

«Наш чат-бот @stop_russian_war_bot, Партнерський додаток «Bachu.info» ️ bit.ly/3KQNPjW, який передає дані, навіть якщо у вас тимчасово немає інтернету», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники увечері в неділю, 20 березня, здійснили ракетний обстріл Подільського району Києва, уламки ракет потрапили в торговий центр «Ретровіль».

ТЦ «Ретровіль» до і після російського ракетного удару (фото УНІАН)

Унаслідок ворожого обстрілу та пожежі, що виникла торговий центр зазнав значних руйнувань. Пошкоджено вікна у навколишніх житлових будинках та припарковані поруч автомобілі. За попередніми даними, восьмеро людей загинули.