Конкурс «Таланти Калуської громади» проводять із 2025 року

Під час голосування за переможця відзнаки «Приз глядацьких симпатій» дитячого конкурсу «Таланти Калуської громади» організатори виявили випадки штучного накручування голосів за допомогою ботів. Для об’єктивного підрахунку голосів в Калуській мерії вирішили створити робочу групу за участі айтівців.

Йдеться про мистецький конкурс, який вдруге з 2025 року проводить Калуська міська рада. Учасники змагаються у різних вікових категоріях, демонструючи свої вміння у вокалі, хореографії, театральному та образотворчому мистецтві. Цьогоріч за призи змагалися 257 дітей, фінал конкурсу відбувся 23 квітня.

Імена переможців оголосять під час урочистого гала-концерту з нагоди Дня Калуша в останні вихідні травня. Володар гран-прі отримає 20 тис. грн, перше місце – 15 тис. грн, два другі – по 8 тис. грн, два треті – по 5 тис. грн.

У 2026 році вперше в історії конкурсу запровадили особливу відзнаку – «Приз глядацьких симпатій» у розмірі 15 тис. грн. Його володарем стане фіналіст з найбільшою підтримкою в онлайн-голосуванні на сторінці конкурсу в фейсбуці.

У неділю, 3 травня, у Калуській міській раді закликали учасників голосування бути відповідальними та чесними.

«Під час голосування бачимо випадки недоброчесної активності. Йдеться про використання ботів, сторінок без жодної активності – відверто штучне накручування голосів. Це помітно через різке зростання кількості вподобань за короткий проміжок часу і голосування з акаунтів, зареєстрованих в інших країнах або без ознак реальної активності», – зазначили в мерії.

Під час наради у понеділок, 4 травня, мер Калуша Андрій Найда заявив, що голосування за «Приз глядацьких симпатій» скасовувати не будуть. Натомість створять робочу групу за участі айтівців, яка займатиметься підрахунком голосів, попередньо визначивши, на які сторінки не звертатимуть уваги. Голосування триватиме до 20 травня.