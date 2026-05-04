Інцидент стався у день відкриття нового сезону

У парку культури ім. Івана Франка в Калуші перекинулася надувна гірка, на якій бавилися діти. Інцидент стався у день відкриття нового сезону розваг 3 травня.

Як розповіла директорка парку Анастасія Мармуш у понеділок, 4 травня, під час події ніхто з дітей серйозно не травмувався.

«Один із батьків звернувся до керівництва парку зі скаргою, що його донька вдарила руку. Ситуацію вдалося врегулювати на місці, ми порозумілися», – зазначила Анастасія Мармуш.

В адміністрації парку заявили, що кількість дітей на батуті не перевищувала допустимих норм, а до втрати стійкості могло спричинити те, що малеча одночасно перебувала в одному місці.

Міський голова Калуша Андрій Найда доручив заборонити експлуатацію атракціону до висновку фахівців експертно-технічного центру.

У коментарях під публікацією парку щодо інциденту з гіркою відвідувачі також звернули увагу на аварійний стан пірсу на території озера. Анастасія Мармуш відповіла, що дошки замінять упродовж тижня.