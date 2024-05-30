Подія сталася у Боздоському парку

У четвер, 30 травня, у мотузковому парку «Тарзан» в Ужгороді травмувалися 16 дітей. На місці працюють медики та правоохоронці.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, група дітей проходила маршрут мотузковим парком і під ними обірвався трос. Внаслідок цього діти впали на землю з півтораметрової висоти.

«Наразі відомо про 16 травмованих. За попереднім оглядом медиків, неповнолітні потерпілі отримали тілесні ушкодження, що не несуть загрозу їх життю. На місці події тривають слідчі дії. У поліції визначаються з правовою кваліфікацією події», – інформують правоохоронці.

Натомість власник мотузкового парку «Тарзан» Юрій Ляхович сказав ZAXID.NET, що трос на локації не розірвався та відмовився від інших коментарів, поки йдуть слідчі дії.

Додамо, що атракціони мотузкового парку «Тарзан» розміщені у Боздоському та Підзамковому парках Ужгорода.