На час слідства дитяче містечко «Казка», де стався нещасний випадок, не працюватиме.

У Миколаєві на дитячому майданчику загинула 4-річна дитина. Дівчинка гралася на надувному батуті та заплуталася у петлях на стінці одного з його відділень, повідомляє «Українська правда» з посиланням на поліцію регіону.

Як повідомляється, трагедія трапилася 13 травня 2023 року. Близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території дитячого майданчика загинула дитина.

За словами начальника поліції Миколаївщини Сергія Шайхета, за попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок удушення. На час слідства дитяче містечко «Казка», де стався нещасний випадок, не працюватиме.

У поліції повідомили, що затримали 45-річну власницю батута. Нині вирішується питання про повідомлення жінці про підозру.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.