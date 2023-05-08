Юнак стрибнув з вікна восьмого поверху і впав на припаркований під будинком автомобіль

У Рівному 15-річний хлопець загинув внаслідок падіння з восьмого поверху. Юнак впав на припаркований під багатоповерхівкою автомобіль і загинув на місці. Чому юнак вистрибнув з вікна, наразі з'ясовує слідство.

Нещасний випадок стався близько 11:00 у суботу, 6 травня, на вулиці Гетьмана Мазепи у Рівному, повідомила прес-служба поліції Рівненщини.

«Попередньо встановлено, що 15-річний житель Рівненського району ліфтом піднявся на восьмий поверх багатоповерхівки. Потім стрибнув із вікна коридору та впав на припаркований автомобіль. Від отриманих травм підліток загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що сім’я загиблого хлопця благополучна, на жодних обліках не перебуває та виховує ще одну старшу дитину.

Щодо нещасного випадку поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство». Деталі трагедії встановлюють слідчі.