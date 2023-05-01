Хлопець травмував ногу фрезою культиватора

На Рівненщині під час польових робіт постраждав 11-річний хлопець. Він попросив батька покерувати мотоблоком, але під час руху впав і травмував ногу. Щодо батьків дитини поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько 22:00 у суботу, 29 квітня. Медики проінформували, що у одному з сіл в Рівненському районі травмувався 11-річний хлопець.

«Того дня 37-річний місцевий житель із двома старшими синами обробляли поле. Близько 18:00 прийшла дружина із ще двома молодшими дітьми. 11-річний хлопчик попросив батька покерувати ручним мотоблоком, у результаті чого під час руху заднім ходом упав і травмував ноги фрезою культиватора», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Потерпілого госпіталізували із множинними рваними ранами ніг. Його життю нічого не загрожує. За фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 166 ККУ. Санкція статті передбачає максимально до п'яти років тюрми.