З дна озера на Рівненщині рятувальники підняли тіло загиблого 32-річного чоловіка. Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини, на тілі слідів насильницької смерті не виявили. Наразі поліція з'ясовує, чому стався нещасний випадок – через необережність чоловіка чи самогубство.

Повідомлення про те, що чоловік втопився у озері в селі Городище Великомежиріцької громади надійшло до поліції близько 02:00 у середу, 26 квітня. Заявниця повідомила, що до неї прийшла 63-річна сусідка, яка підозрює, що її 32-річний син втопився у місцевій водоймі.

Відомо, що односельчани бачили чоловіка біля дамби напередодні ввечері: імовірно, він перебував у стані сп'яніння. Згодом на березі знайшли лише його куртку та кросівки.

На місце виїхали рятувальники та водолази. У середу, 26 квітня, вони знайшли і підняли тіло з дна озера. Під час поверхневого огляду слідів насильницької смерті на тілі не виявили, але остаточно причини смерті встановлять на судмедекспертизі. Додамо, що наразі невідомо, через що загинув чоловік – нещасний випадок чи суїцид. Це встановлюють правоохоронці у рамках відкритого кримінального провадження за ст. 115 ККУ (убивство).