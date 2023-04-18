Позашляховик з двома загиблими юнаками витягнули з води рятувальники-водолази

На Рівненщині двоє чоловіків загинули у BMW X5, який з'їхав у озеро. Всього у автомобілі перебували четверо людей, двом з них вдалось вибратись.

Нещасний випадок стався близько 19:00 у неділю, 16 квітня. До поліції зателефонував 48-річний мешканець села Біле і повідомив, що він став свідком, як автомобіль з'їхав у водойму.

«Слідчо-оперативна група з'ясувала, що четверо юнаків відпочивали біля озера та вживали алкогольні напої в автомобілі. Близько 19:00 22-річний мешканець села Млинок, водій BMW X5, із невстановлених поки причин почав їхати, в результаті чого позашляховик потонув», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Двом пасажирам, які були на задньому сидінні, вдалося вибратися. Втім, водій та його 21-річний односельчанин загинули.

У понеділок, 17 квітня, водолази дістали затонулий автомобіль та загиблих юнаків із водойми. Глибина озера в тому місці становить орієнтовно 10 метрів. Прес-служба ДСНС Рівненщини опублікувала відео з місця інциденту, на якому зафіксовано, як авто витягують з води за допомогою пожежної машини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб).