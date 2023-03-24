Перший тест на драгері показав 17-кратне перевищення допустимої норми алкоголю в крові водія

У селищі Гоща на Рівненщині п'яний водій двічі за день пропонував хабарі поліцейським. Зупиняли його за порушення ПДР, а вже згодом правоохоронці з'ясовували, що водій ще й п'яний. Аби уникнути штрафу за нетверезе водіння, чоловік в обох випадках пропонував хабарі: першого разу він поклав на сидіння 200 євро, а вже під час складання другого протоколу – лише 1 тис. грн. За пропозицію хабарів чоловікові загрожує до шести років ув'язнення.

Першого разу водія зупинили учора, 23 березня, близько 16:00 у селищі Гоща на вулиці Застав’я. Тоді в поле зору екіпажу поліцейських потрапив автомобіль Peugeot Expert, водій якого не увімкнув покажчик повороту.

Під час зупинки авто та перевірки документів поліцейські помітили, що 49-річний водій, мешканець Хмельницької області, виглядав нетверезим. Йому запропонували пройти тест на драгері. Приклад зафіксував 3,4 проміле, що в 17 разів перевищує допустиму для водіїв норму.

«Аби уникнути адмінвідповідальності, порушник запропонував поліцейським хабар. Попередження про кримінальну відповідальність його не зупинило, тож він поклав на сидіння службового авто 200 Євро. Поліцейські задокументували адміністративне та кримінальне правопорушення, гроші вилучили. Оскільки, як повідомив зловмисник, авто не було кому забрати – залишили його неподалік місця події», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Вже за декілька годин 49-річний чоловік повернувся і сів за кермо автівки. Незаконну зупинку автомобіля на перехресті побачив інший екіпаж поліцейських. Вони також помітили, що він п'яний, і запропонували пройти алкотест на місці, але цього разу чоловік відмовився від огляду на стан сп’яніння на місці, та сказав, що пройде його в лікарні. Тест у лікарні показав 2,5 проміле алкоголю в крові водія.

Після цього чоловік вдруге запропонував поліцейським хабар. Він поклав в бокове відділення пасажирських дверцят службового авто 1000 грн.

«Слідчо-оперативна група задокументувала ще одне кримінальне правопорушення. Грошові кошти та транспортний засіб вилучили в рамках досудових розслідувань, розпочатих за частиною 1 та 2 статті 369 КК України», – йдеться у повідомленні.

Крім того, на водія склали адмінматеріали за порушення правил дорожнього руху та керування у стані сп’яніння. Зазначимо, що стаття за п'яне водіння передбачає 17 тис. грн штрафу. А санкція статті про пропозицію хабара передбачає до шести років ув'язнення.