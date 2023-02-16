Водієві мотоцикла суд на десять років заборонив сідати за кермо

Сарненський райсуд призначив вісім років тюрми 27-річному мотоциклісту, який на смерть збив п'ятирічну велосипедистку. Смертельна аварія сталась в серпні минулого року. Тоді п'яний чоловік на швидкості збив дитину, що їхала узбіччям на велосипеді. Відомо, що свою провину він визнав, але свідчити у суді відмовився. Суд визнав його винним, призначив ув'язнення та на десять років заборонив сідати за кермо.

Аварія сталась ввечері 20 серпня в селі Костянтинівка біля Сарн. 27-річний п'яний місцевий мешканець на мотоциклі збив п'ятирічну велосипедистку, яка прямувала у попутному напрямку. Від травм дитина загинула на місці. Після ДТП чоловік пройшов огляд на стан сп'яніння, який показав 3,5 проміле алкоголю. Це в 17 разів перевищує допустиму для водіїв норму.

У суді заслухали брата загиблої дівчинки. Він розповів, що того вечора разом молодшим братом та сестрою вони їхали додому. Діти почули, що позаду їде мотоцикл в попутному напрямку. При наближенні до дітей він не загальмував і на швидкості наїхав на п'ятирічну велосипедистку. Від удару дитину відкинуло на два метри.

На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав провину, але відмовився від будь-яких пояснень. Свідчив у суді й батько загиблої дівчинки. Він заявив, що мотоцикліст так і не попросив у нього вибачення і не пропонував жодної матеріальної допомоги. Щоправда, таку допомогу пропонували його родичі.

Суддя Тетяна Ведіняна визнала водія винним у порушенні ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть) і призначила йому вісім років тюрми. Також чоловікові на десять років заборонили сідати за кермо. За експертизи він повинен сплатити понад 3 тис. грн.

Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.