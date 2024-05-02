Сергій Голуб перебуває у розшуку з листопада 2014 року

Франківський районний суд Львова виніс вирок колишньому заступнику командира підрозділу «Беркут» міліції Львівщини Сергію Голубу за умисний підрив кімнати з озброєнням на базі підрозділу у Львові. Унаслідок вибуху тоді загинули двоє бійців спецпідрозділу. 48-річному Сергію Голубу заочно присудили 10 років позбавлення волі.

Як розповіли у прокуратурі Львівщини, екс-заступника командира – начальника штабу батальйону міліції особливого призначення «Беркут» ГУ МВС України у Львівській області визнали винним у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 ККУ). Під час подій Євромайдану він організував вибух на базі підрозділу, що розташовувалася на вул. Тролейбусній у Львові.

«У лютому 2014 року під час Майдану у Львові на базі спецпідрозділу обвинувачений організував та здійснив вибух легкозаймистих речовин та предметів в кімнаті озброєння. Внаслідок чого зруйнувалась стіна та загинуло двоє працівників, які проходили в той момент повз неї», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Також вибухом було пошкоджено приміщення бази, викрадено зброю, боєприпаси, спецзасоби, знищено документи та інше майно. Загальна сума збитків становить майже 1 млн грн.

Вироком суду від 29 квітня 48-річному Сергію Голубу призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах МВС на три роки та штрафом. Вирок наразі не оприлюднений в судовому реєстрі.

Незадовго після згаданих подій беркутівець втік у Росію і досі перебуває в міжнародному розшуку.

Нагадаємо, 20 лютого 2014 року ввечері у Львові стався вибух на базі спецпідрозділу «Беркут» у Львові. За даними слідства, було скоєно підпал «коктейлями Молотова». На місці вибуху знайшли тіла двох працівників підрозділу. Під час розслідування справи прокуратура повідомляла, що зі складу «Беркуту» зникла велика кількість зброї – 201 пістолет та 37 автоматів.