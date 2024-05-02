Терикон у Селі Сілець загорівся у 2017 році

Колишній керівник колективного підприємства «Центр комплекс» Львівської обласної асоціації інвалідів Олександр Хорощак отримав підозру у підробці документів та привласненні 1,1 млн грн бюджетних грошей. Компанія повинна була за 8,5 млн грн провести невідкладні заходи, спрямовані на запобігання виникненню надзвичайної ситуації на породному відвалі шахти у селі Сілець Сокальського району. Зазначимо, що у 2017 році у Сільці загорівся терикон, який не могли погазити впродовж пів року. Він є найбільшим на Львівщині, його площа становить 65 га. У прес-службі Бюро економічної безпеки у четвер, 2 травня, розповідають, що підрядник підробляв звіти про виконані роботи.

«Підозрюваний уклав договір про виконання будівельних робіт з державним підприємством паливно-енергетичного комплексу. Надалі, під час оформлення звітності, він вносив неправдиві відомості про вартість виконаних робіт. У такий спосіб підприємець заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Також у ході слідства детективи викрили факти легалізації коштів одержаних злочинним шляхом», – повідомляють у прес-службі БЕБ.

Олександр Хорощак отримав підозру у привласненні чужого майна, службовому підробленні та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 ККУ). Невдовзі підозрюваному оберуть запобіжний захід.

Зазначимо, що БЕБ не називає ім'я підозрюваного та назву компанії. Однак у судовому реєстрі можна знайти ухвали Личаківського районного суду Львова, в яких йдеться про розслідування. Згідно з судовими документами, колективне підприємство «Центр комплекс» Львівської обласної асоціації інвалідів отримало тендер на першочергові невідкладні заходи, спрямовані на запобігання виникненню надзвичайної ситуації на породному відвалі ПАТ «Львівська вугільна компанія» у селі Сілець у травні 2017 року. Угоди з замовником підписував директор «Центр комплексу» Олександр Хорощак. В ухвалах йдеться, що компанія безпідставно включала у звіти інформацію про нібито виконані роботи. Справу розглядає суддя Володимир Мармаш.

На сайті держзакупівель Prozorro є тендер на невідкладні роботи у селі Сілець, який у квітні 2017 року оголосив Департамент паливо-енергетичного комплексу та енергозбереження ЛОДА. Роботи мали провести до кінця 2017 року. За перемогу у торгах змагалися чотири компанії, але закупівлю отримало колективне підприємство «Центр комплекс», яке запропонувало найвигіднішу вартість робіт – 8,5 млн грн. Згодом ціну зменшили до 6,7 млн грн. Згідно з тендерною документацією, підрядник мав розчистити водовідні канави в підніжжі природного відвалу, облаштувати захисні шари.

«Центр комплекс» зареєстроване у Львові й працює з 1993 року. На аналітичному порталі YouControl йдеться, що підприємство займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. Директором є Олександр Хорощак. Компанія повністю належить громадській організації «Львівська обласна асоціація Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України», яку очолює Ірина Ткачук.

У судовому реєстрі можна знайти справу про розслідування розкрадання грошей під час реконструкції дев'яти будівель у Львові. У матеріалах справи йдеться, що «Центр комплекс» у змові з посадовцями «Агенції ресурсів Львівської міської ради» зловживали службовим становищем та підробляли документи. Крім цього, компанію підозрюють у привласненні понад 1 млн грн відділу освіти Галицького та Франківського районів ЛМР.

Зазначимо, що «Центр комплекс» входить до списку недобросовісних підрядників ЛМР та до «чорного списку» АМКУ за змову на торгах. Компанія неодноразово імітувала конкуренцію із «БК Сітіград» та «Будівельний альянс монтажпроект». Ці компанії пов'язані зі скандальним львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем.