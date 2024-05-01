Територія Жидачівського професійного ліцею

Жидачівський професійний ліцей розірвав тендер на ремонт будівлі гуртожитку №1, що на вулиці Грюнвальдській, 80. На роботи планували витратити 35,5 млн грн. У прес-службі Львівської обласної прокуратури у середу, 1 травня, розповіли, що Держаудитслужба проаналізувала тендер і встановила, що підрядник незаконно переміг у закупівлі.

«У липні 2023 року між одним із ліцеїв Стрийського району та підприємством було уклали договір підряду. Мова йде про капітальний ремонт гуртожитку вищевказаного навчального закладу. Згідно з моніторингом Держаудитслужби, підрядника неправомірно визнали переможцем, оскільки при подачі заявки він не надав обов'язкових документів. Зокрема, розрахунки договірної ціни, локальні кошториси та розрахунки загально виробничих витрат», – повідомляє прокуратура.

Крім цього, замовник тендеру знайшов невідповідності у документації, але підрядник їх не виправив. Попри це пропозицію підрядника не відхилили й уклали з ним договір. Після цього прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання недійсним договору підряду. Замовник та підрядник не чекали рішення суду й розірвали спірний договір.

Зазначимо, що на сайті держзакупівель Prozorro можна знайти тендер, який оголосили 22 червня 2023 року. Жидачівський професійний ліцей 31 липня уклав договір з ТОВ «Брайт констракшн», яке було єдиним учасником торгів. Компанія мала відремонтувати будівлю гуртожитку №1 до кінця 2024 року. Договір розірвали 22 квітня 2024 року.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, ТОВ «Брайт констракшн» зареєстроване у місті Вишневе Київської області. Компанія працює з 2019 року й займається будівництвом. Директором є Богдан Пилипчук, а власником – ТОВ «Від-груп», яке належить Наталії Славіцькій.

Додамо, що колишнього директора ТОВ «Брайт констракшн» Андрій Білостенного підозрюють у привласненні бюджетних грошей департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради. В ухвалі Ужгородського міськрайонного суду йдеться, компанія отримала тендер на капітальний ремонт внутрішньої системи опалення в Ужгородській спеціалізованій ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 та тендер на ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 12. ТОВ «Брайт констракшн» могло завищити вартість робіт на 4,2 млн грн.