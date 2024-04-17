«Львівсвітло» планувало відремонтувати електричне устаткування

Комунальне підприємство Львівської міськради «Львівсвітло» уклало угоду p ТОВ «Тантал» на ремонт електричного устаткування. На сайті держзакупівель Prozorro йдеться, що вартість ремонту становить майже 1,15 млн грн. Сайт NGL.media повідомляє, що переможець торгів є у «чорному списку» Антимонопольного комітету України. Директор «Львівсвітло» Олександр Єгоров у коментарі ZAXID.NET розповів, що підприємство готове розірвати договір з підрядником.

«На жаль, у системі немає можливості відслідковувати статус компаній – можуть вони брати участь у закупівлях чи ні. На цій закупівлі вони були єдиними учасниками і перемогли. Вже після журналістського матеріалу ми оперативно з'ясували інформацію і готові розірвати з компанією договір. Вже найближчим часом проведемо повторну закупівлю», – сказав Олександр Єгоров.

Наприкінці вересня 2023 року компанію оштрафували за змову на тендері від «Львіввугілля» й вона на три роки втратила можливість брати участь у державних закупівлях. ТОВ «Тантал» було єдиним учасником торгів, які проводило «Львівсвітло». NGL.media зазначає, що замовник не звернув увагу, що компанію ловили на змовах під час торгів.

За інформацією аналітичного порталу YouControl, ТОВ «Тантал» зареєстроване у селі Нагоряни Львівського району й працює з 1992 року. Основним видом діяльності підприємства є ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення. Директоркою та власницею компанії є Ірина Малькова, яка є невісткою Людмили Малькової – основною фігурантки так званої «афери століття», коли Львівська міськрада за кілька тижнів втратила щонайменше 40 об'єктів комунальної нерухомості у центрі міста. Цьогоріч ТОВ «Тантал» отримало державних підрядів на майже 1,3 млн грн, а торік – на 658 тис. грн.