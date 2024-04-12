Тендер оголосило Управління поліції охорони у Львівській області у 2021 році

Антимонопольний комітет викрив тендерну змову між двома учасниками аукціону щодо закупівлі футболок та сорочок для Управління поліції охорони у Львівській області. Йдеться про ТОВ «МВВ Пром» і ТОВ «Олтекс».

АМКУ встановив, що товариства з обмеженою відповідальністю «МВВ Пром» і «Олтекс» узгоджували свої дії під час участі у закупівлі. Зазначається, що тендер оголосило Управління поліції охорони у Львівській області у 2021 році. Очікувана вартість закупівлі – понад 323 тис. грн.

«Було виявлено невідповідність тендерної пропозиції одного з відповідачів вимогам тендерної документації, неконкурентна цінова поведінка, наявність господарських відносин між відповідачами, відкриття і закриття рахунків в один день в Державному казначействі України, використання відповідачами спільної ІР-адреси, тощо», – зазначили в Антимонопольному комітеті.

На основі цих та інших вагомих фактів, АМКУ вирішив оштрафували ТОВ «Олтекс» на 68 тис. грн за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що призвели до спотворення результатів. Що стосується ТОВ «МВВ Пром», то відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підприємство припинило діяльність 9 лютого 2024 року. Відповідно на нього не може бути накладено штраф.

За даними YouControl, ТОВ «Олтекс» зареєстроване у 1999 році. Керівником організації є Ганна Огаренко. Основний вид діяльності – виробництво робочого одягу.