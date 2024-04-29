Німеччина передала Україні ще один пакет військової допомоги

Німеччина передала ще один пакет військової допомоги для Збройних сил України. Відповідно до переліку, який опублікували на сайті уряду Німеччини, у понеділок, 29 квітня, Україна отримала бронетехніку, боєприпаси та зенітний артилерійський комплекс Skynex.

Збройні сили України отримали від Німеччини:

десять бойових машин піхоти Marder;

одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину Dachs;

дев’ять мінних тралів;

мостоукладальник Beaver із запасними частинами;

шість колісних тягачів для транспортування танків M1070 Oshkosh.

Також Німеччина передала Україні ще один зенітний артилерійський комплекс Skynex. Як зазначає «Мілітарний», це – гарматна установка, що може збивати БпЛА та крилаті ракети програмованими боєприпасами. Крім того, ЗСУ отримали радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей TRML-4D. Вона може працювати самостійно або у комплексі із західними ЗРК. Також німецький уряд повідомив про передачу комплекту системи AMPS (Airborne Missile Protection System), якою можна оснастити українські гелікоптери для протидії ракетним загрозам.

Крім того, у німецький пакет допомоги увійшли боєприпаси до різних систем:

120 мм танкові боєприпаси для Leopard 2;

майже 30 тис. снарядів для ППО Gepard;

ракети для ЗРК IRIS-T SLM;

18 тис. боєприпасів калібру 40 мм;

понад сім тис. снарядів калібру 155 мм;

120 мм мінометні міни.

Також у пакет допомоги увійшли три тис. ручних протитанкових гранатометів RGW 90, 100 тис. аптечок та дві тис. пончо.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко 20 квітня 2024 року повідомив, що на тлі російських атак на українську енергосистему, Німеччина запропонувала Україні віддати обладнання з закритих електростанцій.