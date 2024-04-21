Трипільська ТЕС у Київській області після удару РФ 11 квітня 2024 року

Німеччина запропонувала Україні віддати обладнання з закритих електростанцій. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі єдиного телемарафону 20 квітня.

За його словами, Україна може отримати устаткування, яке можна використати як запчастини для заміни та відновлення раніше знищених об’єктів. Схожу ідею запропонувала Литва, але у неї тільки одна закрита ТЕС, тоді як у Німеччини їх набагато більше.

«Ми зараз з литовськими друзями працюємо дуже тісно. Наша група фахівців у Литві зараз дивиться, яке устаткування на старих теплових станціях, щоб ми змогли використати як донори для відновлення в Україні», – сказав міністр і додав, що віце-канцлер Німеччини Роберт Габек запропонував подивитися на німецькі закриті об'єкти, які можна використати

Галущенко зазначив, що Україна буде рада такому варіантові, бо нове обладнання на цю зиму вже не замовити.

«Обладнання може бути використане, навіть якщо потрібен якийсь ремонт, – ми його зробимо, щоб воно відпрацювало зиму», – сказав він.

Галущенко зазначив, що ситуація в енергетиці складна і на деяких зруйнованих об'єктах ще навіть не розібрали завали, щоб верифікувати пошкодження обладнання.

«Зараз багато з'явилося експертів, які все знають і кажуть, що завтра буде блекаут і тотальна катастрофа. Це все брехня, тотального блекауту в Україні не буде», – сказав він.

Міністр також заявив, що станом сьогодні немає жодних сумнівів у тому, що російські обстріли енергетичної інфраструктури України триватимуть. Лівобережна частина України більш вразлива.

Нагадаємо, що навесні 2024 року Росія вдалася до нової тактики ударів по українській енергосистемі. Її цілями тепер щоразу стають найбільші і найпотужніші об'єкти енергетики, а удари стають дедалі прицільнішими, складнішими і комбінованими.

Внаслідок російських ударів зруйновані Дніпровська ГЕС у Запоріжжі, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська і Трипільська ТЕС компанії «Центренерго», Бурштинська й Ладижинська ТЕС компанії ДТЕК.